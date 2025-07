Desfeita: a reação emotiva de Cristina Ferreira à morte inesperada de Luís Jardim

Luís Jardim morreu esta sexta-feira, 4 de julho, no dia em que completava 75 anos de idade. O nome incontornável do Mundo da música ficou conhecido por ser jurado de programas como "Uma Canção Para Ti" e "A Tua Cara Não Me é Estranha", onde trabalhou com Cristina Ferreira, que se mostrou destroçada com a perda.

No Instagram, a apresentadora partilhou uma mensagem emotiva dirigida a Luís Jardim. «Gostava tanto dele. Tanto. Foi sempre maravilhoso em todos os programas que fiz com ele. 'A Tua Cara Não Me é Estranha' foi muito dele», escreveu.

