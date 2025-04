«Ficou tudo em silêncio…» O detalhe que Cristina Ferreira nunca esqueceu sobre o Papa Francisco

Morte do Papa Francisco gerou uma onda de comoção mundial e os famosos não ficaram indiferentes.

Caras dos realities: Cristina Ferreira, Cláudio Ramos, Manuel Luís Goucha, Pedro Crispim e Bruna Gomes partilharam mensagens sentidas nas redes sociais.

Mensagens imperdíveis: Uma despedida marcada por emoção, espiritualidade e gratidão ao Papa que tocou milhões de corações.

O mundo está em luto com a morte do Papa Francisco, que faleceu na manhã desta segunda-feira, 21 de abril, aos 88 anos. A notícia da partida do sumo pontífice abalou fiéis e não crentes, e gerou uma onda de comoção global. E a algumas caras da TVI não ficaram indiferentes a esta partida tão inesperada.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de homenagem e despedida. A apresentadora Cristina Ferreira, partilhou um texto emotivo, recordando o impacto do Papa Francisco na sua vida: «Morreu o Papa. Despediu-se de todos no dia de Páscoa. No dia em que veio a Portugal pela primeira vez eu estava lá a trabalhar. Quando se abriu a porta do helicóptero e saiu ‘o homem vestido de branco’ ficou tudo em silêncio. É das imagens mais avassaladoras da minha vida. Era a força de Deus ali, aos meus olhos, e aos de tantos.»

Manuel Luís Goucha também partilhou as suas emoções nas redes sociais: «Hoje recordamos Francisco, o Papa que veio do fim do Mundo, no programa Goucha. Conversarei com Helena Lobato baptizada pelo Papa em Abril de 2015 na sequência de uma longa carta que lhe foi endereçada pela própria, escrita com lágrimas.»

O apresentador Cláudio Ramos, de 50 anos, recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de Páscoa que juntou reflexão, fé e amor pelo Papa Francisco: «Francisco. O homem que queria que a Igreja fosse de todos! Todos! Todos!»

Bruna Gomes escolheu uma frase do próprio Papa Francisco para homenagear o líder espiritual: «SE O MAL É CONTAGIOSO, O BEM TAMBÉM É. DEIXEMO-NOS CONTAGIAR PELO BEM!»– Papa Francisco.»

A escritora e comentadora Luísa Castel-Branco deixou uma mensagem breve, mas cheia de significado:

«Obrigada, Papa Francisco.»

Tal como Pedro Crispim: «Se o mal é contagioso o bem também é. Deixemo-nos contagiar pelo bem!” Papa Francisco 1936-2025 🕊️»

As homenagens não param de chegar, mostrando que o Papa Francisco tocou milhões de vidas com a sua humildade, mensagens de amor e apelo constante à inclusão, justiça social e compaixão.

