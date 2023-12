Cristina Ferreira comenta gravidez de Mafalda Castro e explica: «Tivemos de tomar esta decisão...»

Mafalda Castro está grávida e já anunciou o sexo do bebé! Saiba tudo aqui

Mafalda Castro anunciou esta semana que está grávida de um menino, fruto da sua relação com o companheiro, Rui Simões. A notícia saiu após muito se ter especulado, devido à ausência súbita da apresentadora dos diários do Big Brother, na TVI.

Esta manhã no programa «Dois às 10», Cristina Ferreira comentou a novidade: «Mais uma vez tanta alarvidade se escreveu, como devem calcular eu sei desde o primeiro dia, porque tivemos de tomar esta decisão de a Mafalda ficar em casa desde sempre», começou por referir.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI acrescentou: «Fomos sempre esperando pela nova avaliação do médico, porque ela teve que ficar de cama e sem se mexer, foi um início de gravidez muito complicado e de risco», tal como a própria Mafalda já tinha adiantado.

«Mas às vezes as pessoas deviam estar um bocadinho mais caladas e sem inventar, como devem calcular nós não íamos divulgar nada a não ser quando ela o fizesse e, portanto, estamos todos muito felizes pelo facto de vir aí mais um bebé», sublinhou ainda Cristina Ferreira.

A apresentadora fez também uma revelação inédita: «A Mafalda era para ser uma concorrente do «Dança com as Estrelas» e deixou de o ser quando nós soubemos que ela estava grávida. Ela voltará quando estiver bem, não sabemos ainda se antes ou depois de ter o bebé, porque é muito complicado numa gravidez de risco pode ter que ir para casa outra vez», rematou.