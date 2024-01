Cristina Ferreira dá opinião sobre Márcia Soares: «Acho que o Francisco se torna também um grande jogador porque teve a Márcia…»

Márcia Soares ficou em terceiro lugar na grande final do Big Brother, que foi vencida por Francisco Monteiro. Esta manhã os comentadores do Dois as 10 estiveram a rever imagens da grande final e a darem a sua opinião.

Quando se despediu da casa mais vigiada do País, Márcia Soares recebeu um grande elogio do anfitrião do programa, que afirmou ir ter saudades da finalista: «Vou dizer sempre que foi uma concorrente fenomenal. Parabéns», declarou o Big Bother.

No Dois às 10, Cristina Ferreira reiterou a opinião do anfitrião do Big Brother. «Também acho que a Márcia foi uma extraordinária jogadora. Aliás acho que o Francisco se torna também um grande jogador porque teve a Márcia, uma grande jogadora. Foi a principal antagonista do Francisco. Venham quem vier, desculpem, esta é a minha opinião, também posso dá-la», afirmou.

Cinha Jardim concordou com a opinião, mas criticou o jogo da finalista. «Eu também acho, não gostei do jogo da Márcia, como fui dizendo desde o princípio até porque tive um feeling menos bom com ela e com o Zé pedro, não sei porquê, mas aconteceu.».

Já Zé Lopes elogiou o jogo de Márcia Soares: «Eu adorei a Márcia como jogadora, foi uma grande, grande jogadora. Para mim ela estaria no duelo final (…) A Márcia tem de estar orgulhosa da conduta dela, de ter chegado tão longe»