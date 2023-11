Diário Especial: Uma salvação e mais um jogador da semana. Saiba tudo o que aconteceu!

Aconteceu esta quinta-feira mais um Diário Especial com Cristina Ferreira aos comandos e muitas imagens quentinhas, numa casa que tem estado ao rubro.

A apresentadora confrontou os concorrentes com imagens das últimas polémicas na casa, nomeadamente a discussão desta tarde entre Francisco Monteiro e Márcia Soares, que acabou por envolver também outras pessoas como Vina Ribeiro e Joana Sobral.

Para além disso, ficámos a conhecer o primeiro concorrente que ficou a salvo da expulsão do próximo domingo: Márcia Soares foi a mais votada pelo público para continuar no Big Brother, reunindo 45% da preferência.

Outro acontecimento marcante do diário foi a eleição do melhor jogador da semana, prémio que foi disputado pelos quatro concorrentes escolhidos pelo público: Francisco Monteiro com 35%, Márcia Soares com 23%, Francisco Vale com 15% e Vina Ribeiro com 8%.

Numa prova que meteu bastante água e na qual os concorrentes tinham de espremer esponjas para um capacete e depois despejar a água para um recipiente, Francisco Vale sagrou-se o grande vencedor, conseguindo a maior quantidade de água armazenada.