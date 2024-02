Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes revelam o “segredo” que lhes rendeu sorte no amor

Durante a emissão especial “Parabéns TVI”, que juntou várias duplas em direto ao longo do dia de aniversário da estação, Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes fizeram uma revelação inesperada. As decidiram recordar a sua ida à fonte dos namorados, em Penalva do Castelo, quando apresentaram juntas o “Somos Portugal” em fevereiro do ano passado (recorde o momento na publicação abaixo).

Como manda a tradição, as apresentadoras atiraram moedas à fonte e ... ambas começaram a namorar nesse mesmo ano. «Eu e a Maria fomos, há um ano, apresentar o Somos Portugal e havia lá uma fonte que dizia ‘Fonte dos Namorados’ e nós acabamos o programa cada uma a atirar uma moedinha», começou por recordar Cristina Ferreira.

«Claro que a patroa a moeda foi para aí de dois euros e eu tinha só para aí 20 cêntimos», acrescentou Maria Cerqueira Gomes em tom de brincadeira. A diretora de Entretenimento e Ficção aproveitou a deixa e não deixou de fazer uma piada sobre o namorado, João Monteiro: «Não interessa. Eu por acaso não sei se o que me calhou é melhor, se valeu a pena usar uma moeda de dois euros», disse, entre risos. «O que é certo é que aquela fonte dá resultado, eu ia lá pôr uma moedinha», rematou Cristina Ferreira.