Cristina Ferreira não ficou indiferente a esta medida debatida no Parlamento e a reação dá que falar

Cristina Ferreira demonstrou concordância com uma das medidas de saúde pública que está a ser debatida em Espanha. A apresentadora da TVI partilhou esta terça-feira, nas suas stories do Instagram, uma publicação do Jornal Expresso sobre a intenção do Governo espanhol de reforçar o combate ao consumo de tabaco entre os mais jovens.

A notícia destaca que Espanha pretende avançar com medidas mais restritivas para impedir que menores fumem, prevendo também a responsabilização dos pais através da aplicação de multas em determinadas situações. O objetivo, segundo a publicação, é "proteger as crianças".

Ao republicar a notícia na sua conta de Instagram, Cristina Ferreira acrescentou apenas uma palavra: "Concordo", deixando clara a sua posição favorável em relação à proposta.

A reação da comunicadora surge numa altura em que o debate sobre a prevenção do tabagismo entre crianças e adolescentes continua a ganhar destaque em vários países europeus, com governos a estudarem novas formas de reduzir o acesso dos mais novos ao tabaco e aos dispositivos de vape.