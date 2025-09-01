Cristina Ferreira deixa mensagem única a alguém muito especial: «Não lhe posso dizer muito mais…»

Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem

Cristina Ferreira volta ao trabalho com o look mais viral do verão

O melhor amigo de Cristina Ferreira fez anos e a apresentadora da TVI não deixou passar a data em branco.

Este domingo, 31 de agosto, Rubinho Correia completou mais um ano de vida e Cristina Ferreira dedicou-lhe duas publicações muito especiais, nos stories do Instagram.

«Faz anos. Não lhe posso dizer muito mais. Não vá pensar que é o meu melhor amigo», escreveu a comunicadora, na legenda das fotografias que partilhou do seu grande amigo. Numa delas, Rubinho surge a dormir.

Pode ver tudo aqui:

Rubinho Correia é uma presença assídua em várias das viagens que Cristina Ferreira faz, bem como Catarina Duarte. Os dois são amigos inseparáveis da Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Cristina Ferreira vai realizar o maior sonho da sua vida: a revelação que está a emocionar a Internet

Cristina Ferreira vai concretizar um sonho antigo. A revelação foi feita pela própria, através de uma publicação nas redes sociais que está a deixar a Internet emocionada: a apresentadora vai reconstruir a casa de família.

«Eu nasci aqui. Porque aqui nasceu o meu pai. Esta é a primeira casa da família Ferreira. Onde muitos dos meus nasceram e cresceram. A única memória que tenho da minha avó está neste portão de entrada. Nem sei como a guardei. Tinha apenas dois anos. Quando ela morreu, há 45 anos, o meu avô morreu de amor. Ficou à espera de a reencontrar anos a fio, desistiu mesmo de viver», começa por dizer, na legenda de uma publicação onde se mostra à porta da casa.

«Esta casa ficou sem ninguém. Só memórias. Que agora vou reconstruir. Este é um sonho antigo. Que começa agora. Onde eles estiverem vão gostar de ver a neta a pôr mãos à obra. Pedra sobre pedra», acrescenta.

Pode ver tudo aqui:

Na caixa de comentários da publicação, os fãs de Cristina Ferreira não contiveram as emoções pela homenagem bonita que a apresentadora fez à família. «Maravilhoso! Vou adorar acompanhar!», «Que linda história de amor! 🫶», «Um beijinho que gesto bonito😍», «Que excelente forma de os honrar. Que tudo corra pelo melhor. 😍», «Os avós nunca morrem❤️», «Não há nada melhor do qu relembrar as memórias que criámos com os nossos avós!», «Ser bonito que és», «Acho que vai ser a “cena” mais incrível de todas as que já fizeste 👏», pode ler-se.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da casa que Cristina Ferreira vai reconstruir.