Última Hora! Cristina Ferreira anuncia entrada de novos concorrentes no Big Brother e dá detalhes inesperados

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, anunciou esta quinta-feira uma novidade bombástica sobre a edição do Big Brother 2025.

Esta manhã, no programa «Dois às 10» da TVI, a apresentadora revelou que o programa vai contar com novos concorrentes que vão entrar hoje na casa mais vigiada do País e juntar-se assim ao leque já conhecido.

«E hoje só para avisar, para além da expulsão (...) há entradas na casa e portanto há novo concorrentes que hoje vão entrar, já a saberem o que se passa lá dentro (...) Tudo muda e é hoje nesta gala especial», contou Cristina Ferreira há instantes.

Recorde-se que esta semana há gala dupla: Esta quinta-feira Claudio Ramos conduz uma gala especialíssima com a entrada dos novos concorrentes e a expulsão de um dos nomeados: Carolina Braga, Diogo Bordin, Mariana Costa, Sara Silva e Carina Frias.

Para além disso, e como já é hábito, domingo o apresentador regressa com um serão que também promete ser memorável, com muitas surpresas que não vai poder perder.

Percorra ainda a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Cristina Ferreira.