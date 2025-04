Cristina Ferreira sobre morte de Papa Francisco: «Era a força de Deus ali»

Cristina Ferreira partilha memória inesquecível com o Papa Francisco , descrevendo-o como “a força de Deus ali, aos meus olhos”.

A apresentadora emocionou os seguidores com uma homenagem sentida , acompanhada de uma simbólica fotografia a preto e branco.

Comentários cheios de fé e saudade encheram a publicação, mostrando como a partida do Papa tocou o coração de muitos.

Cristina Ferreira, de 47 anos, apresentadora da TVI, recorreu ao Instagram para partilhar uma sentida homenagem após a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. A notícia de última hora do líder da Igreja Católica abalou milhões de fiéis em todo o mundo — e Cristina Ferreira não ficou indiferente.

Num texto emotivo, acompanhado por uma fotografia a preto e branco do Papa, a comunicadora relembrou o impacto profundo que sentiu ao vê-lo pela primeira vez: «Morreu o Papa. Despediu-se de todos no dia de Páscoa. No dia em que veio a Portugal pela primeira vez eu estava lá a trabalhar. Quando se abriu a porta do helicóptero e saiu “o homem vestido de branco” ficou tudo em silêncio. É das imagens mais avassaladoras da minha vida. Era a força de Deus ali, aos meus olhos, e aos de tantos.»

As palavras de Cristina Ferreira, marcadas pela emoção e pela espiritualidade do momento, ecoaram junto dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens comoventes:«Uma grande perda🥹🤍 Um verdadeiro amor cristão»;«Um anjo que voltou ao Céu com o nosso Pai!!!😢🙌»; «O mundo ficou mais pobre 🥹🤍🙏»».

A apresentadora, conhecida pela sua ligação à fé e pelos momentos de partilha sincera nas redes sociais, deu assim voz ao sentimento de perda que muitos portugueses — e crentes por todo o mundo — vivem neste momento. A despedida do Papa Francisco deixa um vazio na história contemporânea da Igreja, mas também um legado de compaixão, humildade e proximidade com o povo.

