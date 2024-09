O significado de um detalhe do look de Cristina Ferreira que talvez não tenha reparado

O glamoroso evento Parada das Estrelas da TVI, aconteceu esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, no Altis Belém, em Lisboa, e em que a futura programação da estação foi anunciada, com algumas surpresas à mistura. Cristina Ferreira, apresentadora do Dois às 10 e diretora de entretenimento e ficção e uma das grandes protagonistas da noite, encantou com um look deslumbrante que exalava elegância e sofisticação, ao mesmo tempo que mantém um toque clássico e discreto.

Cristina Ferreira apostou numa camisa branca de corte oversized da Loewe, que adiciona um ar moderno, contrastando com calças justas pretas, criando um visual equilibrado e minimalista. O cinto preto caído, da Elizabetta Franchi, trouxe algo de diferente ao look.

A escolha de sandálias de salto alto, da Giuseppe Zanotti, e o penteado preso com ondas soltas complementam perfeitamente o conjunto, dando um toque requintado. Um look que mistura simplicidade e sofisticação, com uma presença marcante, mas sem excessos.

Cristina Ferreira revelou ainda para as redes da TVI, um pormenor deste look que talvez tenha passado despercebido. O batom de cor vermelha que usou tem um significado: «Vim de batom vermelho porque vermelho é a cor da luta, do vamos em frente».

