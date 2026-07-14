Cristina Ferreira recebe onda de elogios à pele e revela segredo: «Faz a diferença»

Cristina Ferreira voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez por causa da aparência da sua pele. A apresentadora partilhou, nos stories do Instagram, várias mensagens de seguidoras que destacavam o seu aspeto cuidado e luminoso.

Entre os elogios recebidos, foi possível ler comentários como "pele maravilhosa" e "e essa pele? O glow (brilho) está fabuloso", demonstrando a admiração das fãs pelo brilho e pela aparência saudável da apresentadora.

Perante as inúmeras reações, Cristina Ferreira decidiu revelar aquilo que considera ser o verdadeiro segredo para manter a pele bem cuidada. A comunicadora explicou que não acredita em soluções milagrosas, mas sim na importância de uma rotina consistente e de um estilo de vida equilibrado.

"A nossa pele merece o melhor. É fruto das nossas escolhas alimentares, da água que bebemos, das horas de sono, do stress e dos cremes que usamos. Os da 'eusougiraoficial' são os meus aliados desde o primeiro dia. É a consistência que faz a diferença», revelou nos stories.

Cristina destacou assim os produtos da sua marca, Gira, referindo que fazem parte da sua rotina diária de cuidados desde o lançamento. A apresentadora sublinhou, contudo, que os resultados dependem de vários fatores, desde a alimentação à hidratação, passando pela qualidade do descanso e pela gestão do stress.