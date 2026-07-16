O pequeno-almoço de Cristina Ferreira leva um ingrediente e nós temos a certeza que está no seu frigorÍfico

Cristina Ferreira voltou a partilhar um momento do seu dia com os seguidores. Desta vez, a apresentadora mostrou o pequeno-almoço escolhido durante uma visita ao restaurante Andaz Lisbon, deixando evidente a sua aposta numa refeição simples, mas equilibrada.

Na imagem publicada nos stories do Instagram, é possível ver um prato de ovos mexidos, acompanhados por metade de um abacate, além de um café.

A escolha de Cristina vai ao encontro de um pequeno-almoço rico em proteína e gorduras saudáveis. Os ovos são uma importante fonte de proteína de elevada qualidade, enquanto o abacate fornece fibra e gorduras insaturadas, frequentemente associadas a uma maior sensação de saciedade.

A acompanhar a fotografia, a apresentadora mostrou-se satisfeita com a experiência e escreveu: «Tudo cheio de pinta... e bom ✨», identificando o espaço onde fez a refeição.

Conhecida por manter um estilo de vida ativo e por partilhar regularmente hábitos relacionados com alimentação e bem-estar, Cristina Ferreira voltou a dar aos seguidores um vislumbre das suas escolhas à mesa, desta vez com um pequeno-almoço que privilegia alimentos frescos e nutritivos.