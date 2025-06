Além da bola de berlim, há outra coisa que não pode faltar numa ida à praia de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira voltou a captar todas as atenções com uma publicação nas redes sociais que já está a dar que falar. Desta vez, a apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou uma fotografia na praia, num cenário de verão que combina perfeitamente com a sua mais recente aposta no mundo da beleza e bem-estar: o Pipy, uma bruma íntima feminina.

Na imagem publicada no Instagram, com vista para o mar, vemos o produto em destaque — e, como já nos habituou, com uma legenda cheia de personalidade e humor: "É tipo bola de Berlim… indispensável."

A comparação inesperada e divertida rapidamente conquistou os seguidores, que se identificaram com a espontaneidade da apresentadora.

O que é o Pipy?

O Pipy é uma bruma íntima refrescante e perfumada, ideal para os dias de maior calor — como os de praia — em que o conforto íntimo é essencial. Lançado por Cristina Ferreira há alguns meses, o produto foi pensado para proporcionar frescura, leveza e confiança ao longo do dia.

Desde o lançamento, tem recebido elogios de várias seguidoras que não dispensam o seu uso, especialmente em viagens, dias longos de trabalho ou momentos de maior atividade.

Fãs rendidos ao toque “Pipy”

A publicação gerou uma onda de comentários positivos, com muitas mulheres a partilhar a sua experiência com o produto.

Com o selo pessoal de Cristina Ferreira, o Pipy reforça a linha de produtos pensados para o bem-estar feminino e mostra, mais uma vez, a capacidade da apresentadora em criar tendências que marcam.