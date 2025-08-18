Com o Big Brother no olho do furacão, Cristina Ferreira não deixa nada por dizer

Ao Minuto

19:56
Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair» - Big Brother
02:52

Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair»

19:48
Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha» - Big Brother
05:08

Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha»

19:44
Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim - Big Brother
04:47

Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim

19:35
Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada» - Big Brother
02:53

Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada»

19:29
Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...» - Big Brother
05:09

Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...»

19:22
Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso» - Big Brother
06:13

Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso»

18:54
Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso» - Big Brother
05:23

Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso»

18:45
Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso - Big Brother
04:53

Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso

18:36
Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque - Big Brother
02:19

Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque

18:31
Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos» - Big Brother
02:19

Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos»

17:03
Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento - Big Brother
08:41

Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento

16:45
Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento - Big Brother
01:31

Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento

16:15
Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram - Big Brother

Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram

15:21
Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe» - Big Brother
01:30

Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe»

15:15
Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina - Big Brother
10:57

Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina

15:09
Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim» - Big Brother
01:53

Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim»

15:08
Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas» - Big Brother
05:00

Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»

14:53
O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu? - Big Brother
01:01

O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?

14:35
«Ela vai sofrer na pele aquilo que eu sofri ao ouvir aquilo da boca dela»: O tema do aborto que levou Miranda ao limite - Big Brother
02:29

«Ela vai sofrer na pele aquilo que eu sofri ao ouvir aquilo da boca dela»: O tema do aborto que levou Miranda ao limite

14:19
Berros reinam na casa e o mais inesperado acontece: Miranda acusa Kina de ter 'pegado' no seu aborto - Big Brother
03:45

Berros reinam na casa e o mais inesperado acontece: Miranda acusa Kina de ter 'pegado' no seu aborto

13:10
«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio - Big Brother
03:45

«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio

13:03
«Eu não sou gado!»: Nervosa, Kina interrompe dinâmica a meio após grito e gesto de Viriato - Big Brother
01:27

«Eu não sou gado!»: Nervosa, Kina interrompe dinâmica a meio após grito e gesto de Viriato

13:00
«Eu não sou insegura. Eu sofro de bullying»: Kina dispara e deixa 'ameaça' clara a concorrentes - Big Brother
02:23

«Eu não sou insegura. Eu sofro de bullying»: Kina dispara e deixa 'ameaça' clara a concorrentes

12:42
«Depois quero ver quem é o bicho papão desta casa»: Jéssica Vieira anuncia nova estratégia para esta semana - Big Brother
01:17

«Depois quero ver quem é o bicho papão desta casa»: Jéssica Vieira anuncia nova estratégia para esta semana

12:08
Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou - Big Brother
04:37

Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou

Com o Big Brother no olho do furacão, Cristina Ferreira não deixa nada por dizer

  • Hoje às 12:34
Com o Big Brother no olho do furacão, Cristina Ferreira não deixa nada por dizer - Big Brother

Cristina Ferreira comenta a atitude polémica que Kina teve esta noite com Catarina Miranda e não deixa nada por dizer: «Quem está lá dentro é o espelho de quem vive cá fora...»

O Dois às 10 desta segunda-feira mostrou as imagens mais impactantes desta noite vividas na casa do Big Brother. Kina chegou ao limite com Catarina Miranda e insurgiu-se contra a concorrente. A linguagem usada levou à intervenção do Big Brother, que foi obrigado a repor a ordem. E Cristina Ferreira já reagiu, assim como aos momentos de tensão que se têm vivido na casa mais vigiada do País.

«Nós todos poderíamos dizer que queríamos ter ali o jardim da celeste. (…) Os últimos vencedores todos eram pessoas que eram tudo menos pessoas serenas, eram tudo pessoas polémicas (…) O Diogo Alexandre era uma pessoa que os outros diziam que era impossível de lidar, a casa inteira estava contra ele», começa por dizer a apresentadora.  «Nós não temos lá robôs, são pessoas que estão lá dentro. Lamento dizer, mas quem está lá dentro é o espelho de quem vive cá fora. E é isso que não queremos aceitar», explica.

«Só que as pessoas que estão cá fora não estão a viver uma situação de pressão como eles lá dentro e a serem gravadas. Só isso. Se era muito melhor que toda a gente fosse educada, era», frisa Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira recorda ainda a edição de Francisco Monteiro e elenca as diferenças com o programa atual, o Big Brother Verão. «Discutiam muito, mas de uma forma mais educada e civilizada. É verdade que aqui há uma distinção. (…) Este tem um uso de palavras completamente escusado, mas tem por várias pessoas, não tem só por parte de uma».

«Se ouvimos as coisas mais inenarráveis numa rede social, como é que ali dentro a quererem ganhar um prémio não o vão fazer?», questiona, ainda, Cristina.

Veja as imagens da confusão no Big Brother Verão que estão a dar que falar: 

