Com o Big Brother no olho do furacão, Cristina Ferreira não deixa nada por dizer

O Dois às 10 desta segunda-feira mostrou as imagens mais impactantes desta noite vividas na casa do Big Brother. Kina chegou ao limite com Catarina Miranda e insurgiu-se contra a concorrente. A linguagem usada levou à intervenção do Big Brother, que foi obrigado a repor a ordem. E Cristina Ferreira já reagiu, assim como aos momentos de tensão que se têm vivido na casa mais vigiada do País.

«Nós todos poderíamos dizer que queríamos ter ali o jardim da celeste. (…) Os últimos vencedores todos eram pessoas que eram tudo menos pessoas serenas, eram tudo pessoas polémicas (…) O Diogo Alexandre era uma pessoa que os outros diziam que era impossível de lidar, a casa inteira estava contra ele», começa por dizer a apresentadora. «Nós não temos lá robôs, são pessoas que estão lá dentro. Lamento dizer, mas quem está lá dentro é o espelho de quem vive cá fora. E é isso que não queremos aceitar», explica.

«Só que as pessoas que estão cá fora não estão a viver uma situação de pressão como eles lá dentro e a serem gravadas. Só isso. Se era muito melhor que toda a gente fosse educada, era», frisa Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira recorda ainda a edição de Francisco Monteiro e elenca as diferenças com o programa atual, o Big Brother Verão. «Discutiam muito, mas de uma forma mais educada e civilizada. É verdade que aqui há uma distinção. (…) Este tem um uso de palavras completamente escusado, mas tem por várias pessoas, não tem só por parte de uma».

«Se ouvimos as coisas mais inenarráveis numa rede social, como é que ali dentro a quererem ganhar um prémio não o vão fazer?», questiona, ainda, Cristina.

Veja as imagens da confusão no Big Brother Verão que estão a dar que falar: