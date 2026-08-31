Tem saudades de sushi? Esta “bowl de salmão” de Cristina Ferreira pode ser a solução

Cristina Ferreira voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais, desta vez através de uma sugestão gastronómica saudável e cheia de sabor. No passado domingo, dia 30 de agosto, a apresentadora partilhou um prato saudável e diferente: uma bowl de salmão.

Através de um carrossel de fotografias publicado nas redes sociais, Cristina Ferreira mostrou o resultado final da receita e, numa das imagens, explicou também o processo de confeção, passo a passo:

«Assar salmão no forno; cozer edamame; arroz branco; saltear couve roxa e pimento; temperar com pimenta e misturar tudo».