Cristina Ferreira revela um dos seus doces preferidos e consegue fazê-lo com quatro ingredientes

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um dos seus doces favoritos e deixou os seguidores com água na boca.

A apresentadora mostrou, através das stories do Instagram, um delicioso salame de chocolate e não escondeu o quanto gosta deste doce. «Já vos disse que é dos meus doces favoritos? Fugi», escreveu.

O melhor é que a receita é bastante simples e pode ser feita com apenas quatro ingredientes:

150 g de manteiga

100 g de açúcar

50 g de chocolate em pó

200 g de bolacha Maria

Modo de preparação:

Comece por bater a manteiga, previamente amolecida, com o açúcar até conseguir um creme claro e uniforme; Adicione o chocolate em pó e misture com uma espátula, até obter um preparado homogéneo; Parta as bolachas Maria em pedaços irregulares, sem as triturar completamente; Envolva a bolacha na mistura de chocolate, garantindo que fica bem distribuída; Coloque o preparado sobre papel vegetal e forme um rolo, moldando-o como um salame; Enrole bem e leve ao frigorífico durante a noite, para ganhar consistência; Antes de servir, polvilhe com açúcar e corte em fatias.

Uma receita fácil, rápida e perfeita para os fãs de chocolate, tal como Cristina Ferreira, que vai deliciar qualquer um neste verão.