Cristina Ferreira revela um dos seus doces preferidos e consegue fazê-lo com quatro ingredientes
- Big Brother
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Cristina Ferreira não resistiu a partilhar um dos seus doces favoritos nas redes sociais, ideal para o verão e que pode ser feito com apenas quatro ingredientes.
Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um dos seus doces favoritos e deixou os seguidores com água na boca.
A apresentadora mostrou, através das stories do Instagram, um delicioso salame de chocolate e não escondeu o quanto gosta deste doce. «Já vos disse que é dos meus doces favoritos? Fugi», escreveu.
O melhor é que a receita é bastante simples e pode ser feita com apenas quatro ingredientes:
- 150 g de manteiga
- 100 g de açúcar
- 50 g de chocolate em pó
- 200 g de bolacha Maria
Modo de preparação:
- Comece por bater a manteiga, previamente amolecida, com o açúcar até conseguir um creme claro e uniforme;
- Adicione o chocolate em pó e misture com uma espátula, até obter um preparado homogéneo;
- Parta as bolachas Maria em pedaços irregulares, sem as triturar completamente;
- Envolva a bolacha na mistura de chocolate, garantindo que fica bem distribuída;
- Coloque o preparado sobre papel vegetal e forme um rolo, moldando-o como um salame;
- Enrole bem e leve ao frigorífico durante a noite, para ganhar consistência;
- Antes de servir, polvilhe com açúcar e corte em fatias.
Uma receita fácil, rápida e perfeita para os fãs de chocolate, tal como Cristina Ferreira, que vai deliciar qualquer um neste verão.