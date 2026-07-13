«Adivinhem?»: Cristina Ferreira revela peripécia no regresso das férias e mostra estado do carro

Depois de vários dias de férias em Bali, Cristina Ferreira já está de volta à rotina e começou a semana com uma confissão bem-humorada sobre o regresso a Portugal.

A apresentadora da TVI revelou que o jet lag se fez sentir logo na primeira noite em casa. Através das redes sociais, contou aos seguidores que o descanso ficou comprometido e que o dia começou muito antes do habitual.

"Adivinhem? Acordei às 3h e não dormi mais. Fiquei na cama até às 6h, já cozi ovos, banho e agora TVI que o Cláudio está com saudades", escreveu Cristina Ferreira, referindo-se ao regresso à apresentação do programa Dois às 10, ao lado de Cláudio Ramos.

Mas essa não foi a única situação caricata partilhada pela comunicadora. Já a caminho da TVI, Cristina mostrou o interior do automóvel e revelou que ainda não tinha tido oportunidade de o utilizar desde que regressou da viagem: "Não conduzo há mais de 15 dias. O carro ainda está em modo glamour 😉", brincou.

A acompanhar a mensagem, a apresentadora exibiu várias polaroides espalhadas na consola central do veículo. As imagens, captadas durante a final do Secret Story, mostram Cristina Ferreira com um elegante vestido branco, numa recordação que permaneceu no carro durante todo o período das férias.

Entre o jet lag provocado pela longa viagem desde Bali e as memórias da última grande gala televisiva, Cristina Ferreira mostrou que o regresso à rotina está a ser feito com boa disposição. Percorra a galeria e veja estas e outras imagens das férias da apresentadora.