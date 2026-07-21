Cristina Ferreira arrasa com a saia do momento. E pode ser sua por menos de 20 euros!

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Cristina Ferreira com a saia viral

O biquíni viral de Cristina Ferreira é de uma marca portuguesa e está a ser muito procurado. As fotos da apresentadora revelam o motivo

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A apresentadora usou uma peça linda e acessível.

Cristina Ferreira voltou a dar nas vistas com mais uma escolha de estilo que promete esgotar rapidamente. A apresentadora mostrou-se nas redes sociais com uma saia branca de folhos que não passou despercebida e revelou, para alegria das seguidoras, onde a comprou.

Através das stories do Instagram, Cristina antecipou a pergunta que costuma receber sempre que partilha um look e fez questão de responder de imediato: «Como já sei que vão perguntar a saia é Zara 😂», escreveu.

A peça em causa pertence à Zara e encontra-se atualmente em saldos, podendo ser adquirida por apenas 15,99 euros, um preço muito inferior ao valor original.

No visual partilhado, Cristina combinou a saia branca, marcada pelo design assimétrico e pelos folhos volumosos, com uma t-shirt preta de corte simples, criando um contraste elegante e descontraído. O look foi completado com uma mala preta e acessórios discretos, numa aposta que alia sofisticação e conforto.

Não é a primeira vez que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI influencia as escolhas de moda das suas seguidoras. Sempre atenta às tendências, Cristina Ferreira costuma partilhar os seus coordenados nas redes sociais, sendo frequente receber dezenas de mensagens a pedir informações sobre as peças que veste.

Desta vez, a resposta chegou antes mesmo da pergunta. E há um detalhe que torna esta sugestão ainda mais apetecível: a saia que conquistou a apresentadora custa menos de 20 euros, tornando-se uma opção acessível para quem procura um look fresco e elegante para os dias de verão.

Temas: Cristina Ferreira Saia Zara

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