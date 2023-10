Dupla salvação! Saiba quem são os concorrentes que continuam em risco de expulsão no Domingo

Na gala de domingo passado, 1 de outubro, cinco concorrentes do Big Brother ficaram nomeados: Ossman Idrisse, Palmira Rodrigues, Paulo Sousa, Vina Ribeiro e Zé Pedro Rocha.

Esta tarde, dia 3 de outubro, durante o ‘Diário Especial’ apresentado por Cristina Ferreira foram anunciados dois salvos.

Vina Ribeiro foi a primeira concorrente a ficar a salvo, com apenas 1% da votação do público. Em seguida, Paulo Sousa foi o segundo salvo, com 2% dos votos.

Ossman Idrisse, Palmira Rodrigues e Zé Pedro Rocha continuam em risco e um deles vai ser expulso na próxima gala.