Ao Minuto

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

19:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio - Big Brother
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:32
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda» - Big Brother
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso» - Big Brother
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso - Big Brother
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:22
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele» - Big Brother
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:15
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar» - Big Brother
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:12
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha» - Big Brother
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

18:54
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar» - Big Brother
02:05

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

18:50
Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja» - Big Brother
02:21

Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»

18:45
Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma» - Big Brother
01:36

Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»

18:38
Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina» - Big Brother
03:30

Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»

18:35
Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada» - Big Brother
01:44

Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»

18:30
Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto - Big Brother
01:06

Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto

18:25
Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!» - Big Brother
01:26

Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»

18:19
Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar» - Big Brother
02:13

Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar»

Acompanhe ao minuto

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

  • Big Brother
  • Há 2h e 4min
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

Está no ar o Secret Story 9, onde nada será como antes. Acompanhe-nos no novo reality-show.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O Big Brother Verão chegou ao fim no passado dia 12 de setembro com a vitória estrondosa de Jéssica Vieira contra Catarina Miranda, que alcançou um honroso segundo lugar. Viriato Quintela ficou em terceiro no pódio e Afonso Leitão em quarto, numa noite memorável que aconteceu ao ar livre no parque dos poetas, em Oeiras. 

Mas se um reality termina, outro começa e desde o passado dia 14 de setembro que está no ar a nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira aos comandos. Mais de 20 concorrentes e segredos surpreendentes, numa casa nova e original, onde cada recanto esconde um mistério. 

A nova casa surpreende com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério funde-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entraram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

 

O público já se deparou com segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País, através do site do Secret Story e da app TVI Reality e fique a par de tudo. 

Temas: Cristina Ferreira Secret Story 9

Fora da Casa

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

Há 2 min

Imperdível! Afonso Leitão revela novo look e deixa Catarina Miranda surpreendida

Há 4 min

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Ontem às 17:15

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Ontem às 16:32

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

15 set, 19:00

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

15 set, 18:39
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

05:12

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Ontem às 11:24

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

20 ago, 19:33

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

13 set, 09:48

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

15 set, 15:59
01:22

Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Ontem às 10:12
Ver Mais

Notícias

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

Há 2 min

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Há 2h e 4min

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Ontem às 17:15

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Ontem às 16:32

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

15 set, 19:00
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Afonso Leitão em lágrimas: saiba o que aconteceu!

Há 3 min

Afonso Leitão não confirma declarações de Daniela Santos... sobre relação dos dois!

Há 24 min

Pedro Bianchi Prata: "Será que não há mais nada para fazer?"

Há 2h e 50min

Em situação inesperada, Catarina Miranda afirma: "A família do Afonso ainda é pior do que ele"

Há 3h e 56min

"Secret Story": Ana já esteve em várias galas do "Big Brother"... e não vai acreditar porquê!

Hoje às 07:57
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais