O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

O Big Brother Verão chegou ao fim no passado dia 12 de setembro com a vitória estrondosa de Jéssica Vieira contra Catarina Miranda, que alcançou um honroso segundo lugar. Viriato Quintela ficou em terceiro no pódio e Afonso Leitão em quarto, numa noite memorável que aconteceu ao ar livre no parque dos poetas, em Oeiras.

Mas se um reality termina, outro começa e desde o passado dia 14 de setembro que está no ar a nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira aos comandos. Mais de 20 concorrentes e segredos surpreendentes, numa casa nova e original, onde cada recanto esconde um mistério.

A nova casa surpreende com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério funde-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entraram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

O público já se deparou com segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País, através do site do Secret Story e da app TVI Reality e fique a par de tudo.