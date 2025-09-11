Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

Ao Minuto

09:35
Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica» - Big Brother
08:33

Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica»

09:19
Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se - Big Brother
05:46

Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se

00:46
Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas» - Big Brother
03:22

Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas»

00:37
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes» - Big Brother
01:44

Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»

00:29
Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente» - Big Brother
05:44

Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente»

00:17
Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala - Big Brother
03:31

Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala

22:14
Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior - Big Brother
03:50

Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior

22:13
Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo» - Big Brother
08:08

Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo»

22:04
Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso» - Big Brother
05:18

Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso»

21:41
Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte - Big Brother
02:47

Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte

21:34
Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não» - Big Brother
07:10

Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não»

21:27
Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?» - Big Brother
03:31

Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?»

19:55
Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável» - Big Brother
03:10

Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável»

19:49
As imagens que não viu! Jéssica Vieira e Catarina Miranda voltam a confrontar-se fora do direto - Big Brother
02:30

As imagens que não viu! Jéssica Vieira e Catarina Miranda voltam a confrontar-se fora do direto

19:45
Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha» - Big Brother
05:47

Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha»

19:38
Afonso Leitão recorda o começo e fala de Jéssica Vieira: «Cheguei a pensar em desistir» - Big Brother
04:29

Afonso Leitão recorda o começo e fala de Jéssica Vieira: «Cheguei a pensar em desistir»

19:32
Afonso confronta Viriato: «Se não te escondes atrás de jogo, porque é que disseste isso-» - Big Brother
06:37

Afonso confronta Viriato: «Se não te escondes atrás de jogo, porque é que disseste isso-»

19:14
Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara - Big Brother
04:49

Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara

18:45
Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto» - Big Brother
05:31

Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»

18:41
Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave» - Big Brother
05:07

Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»

18:25
Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade - Big Brother
08:10

Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade

18:24
Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda - Big Brother
08:10

Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda

18:17
Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado - Big Brother
03:44

Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado

17:51
«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda - Big Brother
04:03

«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda

14:57
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex - Big Brother
04:07

Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex

Acompanhe ao minuto

Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

  • Big Brother
  • Há 1h e 22min
Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe - Big Brother

Cristina Ferreira revelou mais um pormenor da casa do novo Secret Story.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos está quase a chegar à TVI e Cristina Ferreira já levantou a ponta do véu do que podemos esperar do novo formato. 

A diretora de entretenimento e ficção da TVI visitou a casa que será o palco de todas as emoções, esta quarta-feira 10 de setembro, e mostrou um bocadinho do seu interior. 

«Fui à casa», escreveu Cristina Ferreira num vídeo partilhado nos stories do Instagram, onde se mostra a caminhar na casa mais vigiada do País. 

Depois, num outro storie, a apresentadora mostrou um pormenor da casa e escreveu: «Domingo. Muitos segredos. 250 mil euros». 

Resumimos agora tudo o que já se sabe sobre a nova edição:

Data da estreia: 14 de setembro, domingo

Apresentação: Cristina Ferreira nas galas de domingo

Prémio: 250 mil euros, o maior de sempre

Casa: cenários renovados e espaços inéditos - Sala de Confrontos; Um recanto no jardim especial 

Concorrentes: fortes, ambiciosos e determinados

Segredos: Inconfessáveis e inesperados

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.

Prepare-se para mergulhar num jogo onde só os mais fortes resistem. Uma nova era do Secret Story começa agora e nada será como antes!

 

 

 

Temas: Cristina Ferreira Secret Story

Fora da Casa

Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»

Há 21 min

Revelação de sexo «nunca vista»: Vânia Sá grava «o vídeo mais esperado». Com um astro da música portuguesa

Há 48 min

Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story

Há 1h e 42min

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Ontem às 21:50

Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

Ontem às 21:26

Bruno de Carvalho e Ana Duarte ficam virais nas redes sociais após gesto inusitado

Ontem às 21:02
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

9 set, 17:13

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Ontem às 21:50
03:50

Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior

Ontem às 22:14

De cortar a respiração: Daniela Santos arrasa de biquíni e estas imagens são a prova disso

2 set, 17:47
03:31

Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala

Hoje às 00:17
Ver Mais

Notícias

Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»

Há 21 min

Revelação de sexo «nunca vista»: Vânia Sá grava «o vídeo mais esperado». Com um astro da música portuguesa

Há 48 min

Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

Há 1h e 22min

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Ontem às 21:50

Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

Ontem às 21:26
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruna Gomes abre o coração sobre luta contra a depressão e revela: "Não me sentia confortável"

Ontem às 19:23

Com companhia especial, Carolina Braga assume: "Amor da minha vida"

Ontem às 18:38

Miguel Vicente expõe ameaça que coloca filho em perigo: "O Duarte vai ser raptado"

Ontem às 15:59

Já viu onde e com quem esteve Diogo Bordin? Espreite as imagens!

Ontem às 12:50

Adriano Silva Martins desabafa: "Se digo algo menos simpático, já sou um vendido"

Ontem às 10:30
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

9 set, 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

9 set, 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais