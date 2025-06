Nunca visto: Novo Secret Story terá o maior prémio de sempre! Vai ficar de queixo caído...

Vem aí uma nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos com Cristina Ferreira aos comandos e as inscrições estão oficialmente abertas. Esta é a nona edição do formato que promete concorrentes surpreendentes e segredos inéditos e imperdíveis.

Mas o grande destaque vai para o prémio nunca antes visto em reality-shows: 250 mil euros. É oficialmente o maior prémio de sempre e pode ser seu.

A voz tem uma mensagem especial para si...

Esta é a Voz!

Estive a observar-vos nos últimos meses… agora, chegou o momento de vos conhecer.

Os meus novos habitantes têm de ser destemidos, audazes, ambiciosos e capazes de desvendar todos os mistérios e segredos que a minha Casa esconde.

Para já, preencham o questionário.

É tudo, por agora!

Depois da mais recente vitória de Diogo Alexandre, o formato que conquistou o coração dos portugueses volta em força este ano. A Voz está à procura de novos habitantes. Se tem um segredo e sempre gostou de reality shows, esta é a sua oportunidade!

