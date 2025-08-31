Cristina Ferreira vai realizar o maior sonho da sua vida: a revelação que está a emocionar a Internet

Cristina Ferreira vai concretizar um sonho antigo. A revelação foi feita pela própria, através de uma publicação nas redes sociais que está a deixar a Internet emocionada: a apresentadora vai reconstruir a casa de família.

«Eu nasci aqui. Porque aqui nasceu o meu pai. Esta é a primeira casa da família Ferreira. Onde muitos dos meus nasceram e cresceram. A única memória que tenho da minha avó está neste portão de entrada. Nem sei como a guardei. Tinha apenas dois anos. Quando ela morreu, há 45 anos, o meu avô morreu de amor. Ficou à espera de a reencontrar anos a fio, desistiu mesmo de viver», começa por dizer, na legenda de uma publicação onde se mostra à porta da casa.

«Esta casa ficou sem ninguém. Só memórias. Que agora vou reconstruir. Este é um sonho antigo. Que começa agora. Onde eles estiverem vão gostar de ver a neta a pôr mãos à obra. Pedra sobre pedra», acrescenta.

Pode ver tudo aqui:

Na caixa de comentários da publicação, os fãs de Cristina Ferreira não contiveram as emoções pela homenagem bonita que a apresentadora fez à família. «Maravilhoso! Vou adorar acompanhar!», «Que linda história de amor! 🫶», «Um beijinho que gesto bonito😍», «Que excelente forma de os honrar. Que tudo corra pelo melhor. 😍», «Os avós nunca morrem❤️», «Não há nada melhor do qu relembrar as memórias que criámos com os nossos avós!», «Ser bonito que és», «Acho que vai ser a “cena” mais incrível de todas as que já fizeste 👏», pode ler-se.