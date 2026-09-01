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Há uma tradição indispensável na família de Cristina Ferreira: Descubra qual é

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Cristina Ferreira partilhou um momento simples, mas carregado de significado, que faz parte da dinâmica da sua família. A apresentadora mostrou uma tradição que se mantém viva ao longo dos anos e que, para si, representa uma das formas mais genuínas de demonstrar amor e cuidado.

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um daqueles gestos simples que, apesar de parecerem banais, carregam consigo um enorme significado. A apresentadora mostrou uma tradição familiar que continua bem presente e que, para si, representa uma das formas mais bonitas de demonstrar amor. E essa tradição ainda existe em muitas famílias portuguesas.

Através de um storie publicado no Instagram, Cristina Ferreira partilhou a imagem de uma panela tapada com um pano cuidadosamente atado. A fotografia serviu de mote para uma reflexão sobre os pequenos gestos de carinho que atravessam gerações.

«Há tantas formas de amar. Na minha família ainda se faz sopa para os filhos ou netos levarem para casa. Vai assim no tacho, com o pano atado. E ali dentro vai a certeza de um colo que não falha», escreveu.

A apresentadora recordou, assim, uma tradição que continua a fazer parte da dinâmica da sua família: preparar comida para os filhos ou netos levarem para casa. Um gesto aparentemente simples, mas que ganha outro significado quando associado ao cuidado e à preocupação de quem o prepara.

Recorde-se ainda das férias em Menorca de Cristina Ferreira

A panela envolvida no pano simboliza, para Cristina Ferreira, muito mais do que uma refeição. É uma forma de levar para casa um pouco do carinho e do aconchego da família.

Veja a imagem

Cristina Ferreira
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Temas: Cristina Ferreira Sopa Família Tradição

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