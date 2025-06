«Gostar de homens tinha uma conotação tão má, que eu...»: A chorar desalmadamente, Manuel Cavaco abre o coração na Curva da Vida

Chegou um dos momentos mais marcantes de todas as edições do Big Brother: a Curva da Vida. Hoje ficámos a saber um pouco mais da vida de Manuel Cavaco. O concorrente recordou uma infância marcada pelo divórcio dos pais que aconteceu quando este tinha apenas dois anos de vida e surpreende: "Foi sem dúvida uma das melhores coisas que aconteceu à minha família porque eles já não se faziam bem um ao outro...", recorda.

O concorrente recorda que quando ia para casa do pai, não sentia que este "tinha um amor de pai para dar" e confessa não ter "recordações do pai enquanto família", mas reforça o papel da mãe que nunca lhe "faltou com nada".

Aos 8 anos de idade, Manuel Cavaco recorda um episódio muito marcante que envolve um beijo na boca a um rapaz, o que resultou numa série de insultos dirigidos a si por parte dos colegas. E vai mais longe... "gozavam com a minha maneira de andar, de vestir...", recorda. No seguimento destas ofensas, Manuel chegou a fingir-se de doente para não ir à escola. Durante todo esse tumulto, o concorrente revela que não tinha ninguém com quem falar sobre isto.

O dia em que este foi "mais abaixo" foi quando uns rapazes mais velhos chamaram por si e começaram a fazer uma série de questões invasivas e ofensivas, o que resultou numa fuga para casa e um momento de lágrimas, sozinho no quarto. Manuel Cavaco diz que "poder ser homossexual tinha uma conotação tão negativa e admite que chegou a sentir "nojo" de si próprio.

O concorrente mostra-se em lágrimas, como nunca o viu.

Após esta fase mais negra, Manuel Cavaco recorda a entrada na sua vida do padrasto e da irmã, que lhe trouxe uma grande felicidade. Além do momento em que inscreveu nos escuteiros.

Mais tarde, aos 16 anos, Manuel apaixonou-se por um amigo. E recentemente, o concorrente conseguiu entrar no seu curso de sonho: Medicina.

Em estúdio, Cláudio Ramos conversa com Manuel Cavaco sobre este momento de grande vulnerabilidade do concorrente.

Veja o momento na íntegra da sua Curva da Vida.

