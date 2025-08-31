Ao Minuto

00:49
Descubra quem são os nomeados da próxima semana - Big Brother
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

00:48
Ana Duarte entra em estúdio e corre para os braços da mãe de Viriato - Big Brother
02:34

Ana Duarte entra em estúdio e corre para os braços da mãe de Viriato

00:32
Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão - Big Brother
02:48

Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão

00:19
Disputa renhida: Bruna bate Catarina e Viriato e torna-se líder - Big Brother
07:33

Disputa renhida: Bruna bate Catarina e Viriato e torna-se líder

00:17
Promovido a futuro genro? Mãe de Ana faz confissão: «Amo o Viriato» - Big Brother
01:41

Promovido a futuro genro? Mãe de Ana faz confissão: «Amo o Viriato»

00:10
Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto - Big Brother

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

00:08
Lágrimas e fortes abraços: Ana Duarte foi a concorrente expulsa e estas foram as reações da casa - Big Brother
04:17

Lágrimas e fortes abraços: Ana Duarte foi a concorrente expulsa e estas foram as reações da casa

23:58
Risos. Eis os melhores momentos da semana na casa do Big Brother Verão - Big Brother
03:11

Risos. Eis os melhores momentos da semana na casa do Big Brother Verão

23:47
«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida - Big Brother

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

23:39
Entre lágrimas e risos: Após a Curva da Vida, Jéssica Vieira reencontra a mãe, que faz um pedido à filha - Big Brother
04:38

Entre lágrimas e risos: Após a Curva da Vida, Jéssica Vieira reencontra a mãe, que faz um pedido à filha

23:39
Declaração poderosa: mãe de Jéssica fala sobre a filha em conversa com Maria Botelho Moniz - Big Brother
02:26

Declaração poderosa: mãe de Jéssica fala sobre a filha em conversa com Maria Botelho Moniz

23:34
Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?» - Big Brother
04:25

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

23:32
Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído» - Big Brother
07:02

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

23:19
A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda - Big Brother
04:37

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

23:15
Confronto em direto: Miranda não deixa nada por dizer à «turma da Mónica» - Big Brother
04:54

Confronto em direto: Miranda não deixa nada por dizer à «turma da Mónica»

23:05
Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado - Big Brother
01:22

Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado

22:50
«Tenho muito orgulho em ti»: Yara Rossi, filha de Bruna, deixa-a entre lágrimas e soluços - Big Brother
03:46

«Tenho muito orgulho em ti»: Yara Rossi, filha de Bruna, deixa-a entre lágrimas e soluços

22:44
Atira o Dardo: Miranda e Viriato garantem lugar na corrida pela liderança - Big Brother
03:20

Atira o Dardo: Miranda e Viriato garantem lugar na corrida pela liderança

22:39
Abraço cheio de lágrimas: Viriato vive reencontro inesquecível - Big Brother
04:34

Abraço cheio de lágrimas: Viriato vive reencontro inesquecível

22:32
Ligação intensa: Viriato fala da relação próxima com Ana - Big Brother
04:36

Ligação intensa: Viriato fala da relação próxima com Ana

22:28
Revelação inesperada: avó de Miranda confidencia jantar com família de Afonso - Big Brother
04:27

Revelação inesperada: avó de Miranda confidencia jantar com família de Afonso

22:23
Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz - Big Brother

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

22:20
Afonso quebra o silêncio: «Nunca me senti usado, mas tentam usar o meu nome» - Big Brother
03:47

Afonso quebra o silêncio: «Nunca me senti usado, mas tentam usar o meu nome»

22:16
'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre - Big Brother

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

22:14
Bruna arrasa na prova de paladar e conquista acesso à liderança - Big Brother
04:57

Bruna arrasa na prova de paladar e conquista acesso à liderança

Acompanhe ao minuto

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida - Big Brother

Na gala do Big Brother Verão, Jéssica Vieira abriu o coração na curva da vida: falou do afastamento do pai, das dificuldades financeiras, de um aborto doloroso e da sua busca pelo amor.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A gala deste domingo do Big Brother Verão ficou marcada por um dos momentos mais intensos e emocionantes da noite: a curva da vida de Jéssica Vieira.

A concorrente, natural de São Sebastião da Pedreira, começou por recordar a infância e revelou que os pais estiveram juntos até aos seus três anos. Após o divórcio, Jéssica Vieira partilhou, já visivelmente emocionada, que se sentiu usada como uma verdadeira “arma de arremesso” entre os progenitores.

Dos 3 aos 10 anos, confessa que nunca se sentiu em casa quando estava com o pai. A dor desse período ficou ainda mais marcada por uma frase que nunca esqueceu: Esquece que tens pai, que eu vou esquecer que tenho filha.” Pouco depois, Jéssica Vieira perdeu o contacto com o pai.

Já na adolescência, viveu novas dificuldades. O nascimento do irmão, com uma má formação congénita, obrigou a mãe a deixar de trabalhar e a família passou por sérios problemas financeiros: “Perdemos a casa, não tínhamos como ter um lar.”

Aos 22 anos, apaixonou-se e, em apenas três meses de relação, foi viver com o namorado. Mas a relação rapidamente se tornou tóxica: “Com 24 anos deixei de me sentir mulher, só queria a aprovação dele. Olhava para o espelho e não gostava de nada do que via.”

Foi então que decidiu avançar para uma cirurgia estética para colocar implantes mamários, acreditando que isso mudaria a forma como era vista. Quinze dias depois, descobriu que estava grávida. Contudo, esse momento trouxe-lhe mais dor: Foi uma das piores fases da minha vida. Na maternidade, disseram-me que tinha de abortar. Culpei-me por ter feito a cirurgia e achei que a responsabilidade era minha.”

Após esse episódio, a jovem recordou a entrada no Secret Story 8, onde conheceu Afonso Leitão, que descreve como alguém que a fez voltar a acreditar no amor: “Fui muito feliz enquanto durou e quero acreditar que acabou porque tinha de acabar.”

Veja os momentos na íntegra, nos vídeos em baixo.

 

Um testemunho intenso que marcou a noite e emocionou o público dentro e fora da casa.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

Relacionados

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Cristina Ferreira vai realizar o maior sonho da sua vida: a revelação que está a emocionar a Internet
Temas: Curva da Vida Big Brother Big Brother Verão Reality Show Jéssica Vieira

Mais Vistos

04:37

A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

Ontem às 23:19

Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

Ontem às 21:36

Luíza Abreu e João Moura Caetano vivem amor sem nada a esconder. As fotos mais românticas

5 ago, 11:16
01:22

Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado

Ontem às 23:05

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Ontem às 22:12
Ver Mais

Notícias

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Há 3h e 40min

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

Ontem às 23:47

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Ontem às 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Ontem às 22:16

Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

Ontem às 21:36
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Joana Diniz deixa alerta e emociona fãs: «Carregamos dores em silêncio»

Ontem às 17:41

Num destino de sonho, Márcia Soares deslumbra em biquíni e mostra a boa forma física

30 ago, 18:36

Polémica! Kina quebra o silêncio após acusações do enteado

30 ago, 17:39

As imagens do primeiro aniversário do filho de Isa Oliveira e Domingos Terra que o vão deixar derretido

30 ago, 16:58

Ex-concorrente da Casa dos Segredos de rastos com morte inesperada: «Dói em cada parte de mim»

30 ago, 15:20
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após expulsão do "Big Brother Verão", Ana Duarte quebra o silêncio: "Não me arrependo"

Há 2h e 33min

"Big Brother Verão": leque de nomeados composto por quatro concorrentes!

Há 2h e 49min

"Big Brother Verão": Viriato Quintela é o primeiro finalista do reality show da TVI!

Há 3h e 19min

"Big Brother Verão": eleita a nova líder do reality show da TVI!

Há 3h e 31min

Quem sai do "Big Brother Verão"? A resposta já é conhecida... e a votação é impressionante!

Há 3h e 43min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Há 3h e 40min

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

Ontem às 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

Ontem às 22:16

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

Ontem às 22:12

Inédito: Maria Botelho Moniz é surpreendida pelo filho em direto

Ontem às 21:34
Ver Mais

Curva da Vida

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

Ontem às 23:47

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51
Ver Mais