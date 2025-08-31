«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

A gala deste domingo do Big Brother Verão ficou marcada por um dos momentos mais intensos e emocionantes da noite: a curva da vida de Jéssica Vieira.

A concorrente, natural de São Sebastião da Pedreira, começou por recordar a infância e revelou que os pais estiveram juntos até aos seus três anos. Após o divórcio, Jéssica Vieira partilhou, já visivelmente emocionada, que se sentiu usada como uma verdadeira “arma de arremesso” entre os progenitores.

Dos 3 aos 10 anos, confessa que nunca se sentiu em casa quando estava com o pai. A dor desse período ficou ainda mais marcada por uma frase que nunca esqueceu: “Esquece que tens pai, que eu vou esquecer que tenho filha.” Pouco depois, Jéssica Vieira perdeu o contacto com o pai.

Já na adolescência, viveu novas dificuldades. O nascimento do irmão, com uma má formação congénita, obrigou a mãe a deixar de trabalhar e a família passou por sérios problemas financeiros: “Perdemos a casa, não tínhamos como ter um lar.”

Aos 22 anos, apaixonou-se e, em apenas três meses de relação, foi viver com o namorado. Mas a relação rapidamente se tornou tóxica: “Com 24 anos deixei de me sentir mulher, só queria a aprovação dele. Olhava para o espelho e não gostava de nada do que via.”

Foi então que decidiu avançar para uma cirurgia estética para colocar implantes mamários, acreditando que isso mudaria a forma como era vista. Quinze dias depois, descobriu que estava grávida. Contudo, esse momento trouxe-lhe mais dor: “Foi uma das piores fases da minha vida. Na maternidade, disseram-me que tinha de abortar. Culpei-me por ter feito a cirurgia e achei que a responsabilidade era minha.”

Após esse episódio, a jovem recordou a entrada no Secret Story 8, onde conheceu Afonso Leitão, que descreve como alguém que a fez voltar a acreditar no amor: “Fui muito feliz enquanto durou e quero acreditar que acabou porque tinha de acabar.”

Um testemunho intenso que marcou a noite e emocionou o público dentro e fora da casa.

