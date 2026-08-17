«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida

Ao Minuto

00:51
Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...» - Big Brother
06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

00:44
Miguel é recebido com muito carinho em estúdio e não consegue esconder a emoção ao ver Mariana Sá - Big Brother
02:02

Miguel é recebido com muito carinho em estúdio e não consegue esconder a emoção ao ver Mariana Sá

00:43
Sorte ou estratégia? Concorrentes são surpreendidos com nomeações "às escuras" - Big Brother
09:07

Sorte ou estratégia? Concorrentes são surpreendidos com nomeações "às escuras"

00:31
Teatro de milhões. Tatiana diz a Vanessa que a concorrente ficou nomeada no seu lugar - Big Brother
02:05

Teatro de milhões. Tatiana diz a Vanessa que a concorrente ficou nomeada no seu lugar

00:29
Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha - Big Brother
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

00:27
Concorrente expulso com apenas 7% dos votos! Saiba quem abandonou a casa no final da gala - Big Brother

Concorrente expulso com apenas 7% dos votos! Saiba quem abandonou a casa no final da gala

00:26
Tudo muda de um momento para o outro na casa do Big Brother. Depois de perder o acesso ao passaporte para a final, Afonso torna-se líder - Big Brother
06:27

Tudo muda de um momento para o outro na casa do Big Brother. Depois de perder o acesso ao passaporte para a final, Afonso torna-se líder

00:18
Afonso ou Ana Luísa? Um destes concorrentes ficou impedido de ganhar um passaporte para a final - Big Brother
06:08

Afonso ou Ana Luísa? Um destes concorrentes ficou impedido de ganhar um passaporte para a final

00:18
Emocionante! Afonso deixa Ana Luísa em lágrimas com palavras de conforto - Big Brother
01:16

Emocionante! Afonso deixa Ana Luísa em lágrimas com palavras de conforto

00:18
«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida - Big Brother

«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida

00:09
Ovação do público fez-se ouvir na casa. Reação de Afonso ao regresso de Tatiana não passou em vão - Big Brother
01:27

Ovação do público fez-se ouvir na casa. Reação de Afonso ao regresso de Tatiana não passou em vão

00:03
A diferença foi considerável e houve até quem chorasse. Este é o concorrente expulso esta noite - Big Brother
02:19

A diferença foi considerável e houve até quem chorasse. Este é o concorrente expulso esta noite

23:43
Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...» - Big Brother
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

23:42
Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo» - Big Brother
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

23:39
Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida - Big Brother
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

23:30
Chegou a hora de avaliar a liderança de Boris: Será que o concorrente foi bem sucedido? - Big Brother
08:01

Chegou a hora de avaliar a liderança de Boris: Será que o concorrente foi bem sucedido?

23:29
A votação foi renhida mas esta concorrente destaca-se como a primeira salva da noite - Big Brother
01:02

A votação foi renhida mas esta concorrente destaca-se como a primeira salva da noite

23:20
Depois de assistir às imagens, mãe de Sara fala abertamente sobre o alegado interesse da filha por Nuno - Big Brother
02:04

Depois de assistir às imagens, mãe de Sara fala abertamente sobre o alegado interesse da filha por Nuno

23:18
Nuno assiste à "confissão" de amor de Sara. E esta é a reação - Big Brother
02:28

Nuno assiste à "confissão" de amor de Sara. E esta é a reação

23:16
Sara enfrenta decisão difícil: Nuno vai ou não ver as imagens da “confissão” de amor? A escolha surpreende - Big Brother
01:28

Sara enfrenta decisão difícil: Nuno vai ou não ver as imagens da “confissão” de amor? A escolha surpreende

23:15
Sara confessa que sente algo por Nuno? As imagens não deixam margem para dúvidas - Big Brother
05:11

Sara confessa que sente algo por Nuno? As imagens não deixam margem para dúvidas

23:08
Reação de Raquel à aproximação entre Sara e Nuno não passou despercebida a Maria Botelho Moniz reage de forma inédita - Big Brother
01:38

Reação de Raquel à aproximação entre Sara e Nuno não passou despercebida a Maria Botelho Moniz reage de forma inédita

23:08
O amor está no ar? Aproximação entre Sara e Nuno levanta suspeitas - Big Brother
05:00

O amor está no ar? Aproximação entre Sara e Nuno levanta suspeitas

22:44
«Falsa»: Raquel não poupa Ana Luísa e acusa a colega de falta de frontalidade - Big Brother
09:26

«Falsa»: Raquel não poupa Ana Luísa e acusa a colega de falta de frontalidade

22:33
Miguel pode ser expulso, mas não poupa os colegas: «Vão ter que nomear os amiguinhos» - Big Brother
01:44

Miguel pode ser expulso, mas não poupa os colegas: «Vão ter que nomear os amiguinhos»

Acompanhe ao minuto

«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida

  • Big Brother
«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida - Big Brother
Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Vanessa emocionou-se ao recordar, na Curva da Vida, alguns dos momentos mais difíceis da sua história, entre duas gravidezes e um período de grande fragilidade emocional

Vanessa nasceu a 3 de janeiro de 1996, no Barreiro, e descreve os primeiros anos de vida como uma infância feliz. Era a primeira filha dos pais, que se tinham conhecido na escola e vivido um amor de adolescência. Aos seis anos, viu nascer a irmã e, um ano depois, os pais separaram-se. Apesar da rutura, a família manteve-se próxima e Vanessa recorda a presença constante do pai, que «sempre, sempre nos apoiou» e «nunca deixou faltar nada». Durante esse período, chegou mesmo a pagar a renda da casa onde as filhas viviam com a mãe, até esta encontrar um novo companheiro. Para Vanessa, essa presença paterna seria uma constante nos momentos mais difíceis da sua vida.

Aos 14 anos, Vanessa começou a afastar-se do percurso que tinha tido até então. «Passou muita coisa pela vista, drogas, a vida do crime», recordou, admitindo também que deixou de ir às aulas. A situação acabou por levá-la à proteção de menores e marcou o início de uma adolescência conturbada. Aos 18 anos, surgiu outro momento decisivo na sua vida: «Aqui com 18 anos, eu engravido.»

A gravidez aos 18 anos

Aos 18 anos, Vanessa descobriu que estava grávida depois de começar a sentir fortes dores de barriga. Foi ao hospital e recebeu a notícia de forma inesperada: «E aí que me dizem que eu estava grávida. Caí tudo ao chão.» À saída, encontrou o pai, que lhe deu um abraço e tentou tranquilizá-la: «Não te preocupes, filha, tudo se vai resolver.» Vanessa decidiu, naquele momento, que queria abortar.

Pouco tempo depois, as dores voltaram ainda mais fortes e Vanessa regressou ao hospital. Foi então que descobriu que tinha uma gravidez ectópica e que corria risco de vida. «Senta-te numa cadeira de rodas, não podes andar, corres perigo de vida», ouviu no hospital, antes de ficar internada. «Foi uma coisa brutal para uma criança, uma adolescente de 18 anos», recorda.

Uma segunda gravidez

Mais tarde, Vanessa engravidou novamente, desta vez numa relação que já sabia não ser estável. Começou a perceber que o namorado talvez nunca a tivesse amado verdadeiramente: «Eu sei que ele me dava valor, mas não me amava.» A relação era marcada por um estilo de vida que não correspondia ao que Vanessa procurava e por «mais uma vez, traições».

Apesar das circunstâncias, esta segunda gravidez foi vivida de uma forma diferente. Vanessa revela que gostava de ter tido o bebé, mas sabia que não tinha uma relação estável e acabou por enfrentar fatores que não conseguia controlar. «Foi horrível para mim, foi horrível», confessa.

«Eu não era eu»: o momento de quebra e a procura por respostas

Em 2019, Vanessa terminou o namoro e concluiu a faculdade, seguindo depois para a Ordem dos Advogados e, mais tarde, para a Câmara Municipal da Moita, onde trabalhou como jurista. Mas, depois de vários anos a lutar para construir o seu caminho e sem sentir que estava a alcançar os resultados que esperava, começou a ficar exausta. «Eu fiquei muito cansada», confessou. Foi nessa altura que reconheceu: «Deixei de ser um bocadinho resiliente e entreguei-me ao caminho mais fácil.» Pouco depois, começaram as tonturas e, num dia particularmente difícil, no trabalho, deixou de conseguir ouvir o que a advogada lhe dizia. Saiu a chorar e, como tantas outras vezes, ligou ao pai, que lhe disse para ir imediatamente ao médico. «Eu não era eu», desabafou Vanessa, reconhecendo naquele momento que alguma coisa tinha mudado.

Da solidariedade à reinvenção: Vanessa encontra um novo propósito

Uma semana depois de sair a chorar e procurar o apoio do pai, Vanessa viajou para São Tomé e Príncipe, um lugar que descreve como aquele a que recorre quando está mal e que lhe traz uma sensação de renovação. Foi nesse período que começou a perceber melhor o que estava a acontecer consigo, acabando por reconhecer que enfrentava ansiedade generalizada. A partir daí, iniciou um processo de acompanhamento e psicanálise, que lhe permitiu compreender alguns dos problemas que carregava e começar a reconstruir-se.

Depois de começar a trabalhar por conta própria, Vanessa encontrou também uma nova forma de realização através da solidariedade. Em dezembro de 2025, juntamente com a prima Carolina, fundou a Associação Coração Santola, onde apoia crianças nas escolas e famílias sinalizadas. «Se eles acham que eu estou a ajudar a eles, eles é que não têm ideia do quanto me ajuda a mim», confessou, explicando que é nesses momentos que se sente mais feliz. Vanessa reconhece, porém, que tem uma necessidade constante de mudança: «Eu só estou bem quando estou a inventar coisas novas e quando mudo e quando me reinvento.» Por isso, admite que não podia deixar passar a oportunidade de entrar no reality show. «O Big Brother está a fazer com que eu realmente me torne uma pessoa ainda mais empática do que eu era», afirmou, assumindo que ainda tem «que crescer muito aqui».

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Curva da vida Big brother Vanessa

Relacionados

Sara fala sobre Nuno e acaba por admitir o que sente: “Um carinho especial”

Escolhido por estar "na sombra", este concorrente é o primeiro nomeado da noite 

De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão

É oficial! Esta é a data de estreia do «Big Brother All Stars». E está para breve

Mais Vistos

Apaixonaram-se no "Big Brother", casaram em direto e tiveram uma filha: veja como estão Sérgio e Verónica 25 anos depois

Ontem às 17:29

É oficial! Esta é a data de estreia do «Big Brother All Stars». E está para breve

Ontem às 21:53

Depois de 10 horas sozinhos no mar, Bruna Gomes e Bernardo Sousa emocionam-se com encontro inesperado: «Estou anestesiada até agora»

15 ago, 22:38

Eva Pais interrompe férias românticas e explica o motivo

Ontem às 20:07

As fotos que todos esperavam: Ronaldo quebra o silêncio, mostra o casamento e fala do futuro

Ontem às 21:16
Ver Mais

Notícias

Concorrente expulso com apenas 7% dos votos! Saiba quem abandonou a casa no final da gala

Há 2h e 37min

«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida

Há 2h e 46min

Sara fala sobre Nuno e acaba por admitir o que sente: “Um carinho especial”

Há 3h e 30min

Escolhido por estar "na sombra", este concorrente é o primeiro nomeado da noite 

Ontem às 22:57

De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão

Ontem às 22:10
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

De azul dos pés à cabeça: Maria Botelho Moniz faz chover elogios na gala do Big Brother Verão

Ontem às 22:10

Pedro Jorge e Marisa Pires escapam para hotel de luxo e mostram-se mais apaixonados que nunca

Ontem às 21:41

As fotos que todos esperavam: Ronaldo quebra o silêncio, mostra o casamento e fala do futuro

Ontem às 21:16

Filho de Maria Botelho Moniz faz pedido especial ao pai e derrete corações

Ontem às 21:03

Mar cristalino, bronze dourado e um vestido de sonho: Carolina Pinto dá que falar em Formentera

Ontem às 20:07
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

Há 2h e 13min
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

Há 2h e 35min
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

Há 3h e 21min
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

Há 3h e 22min
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

Há 3h e 25min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": Miguel é expulso... e reagiu assim!

Há 2h e 58min

Vanessa, do "Big Brother Verão", recorda gravidez: "Uma coisa brutal para uma adolescente de 18 anos"

Há 3h e 8min

Já se sabe quando se estreia "Big Brother All Stars"!

Ontem às 22:45

Em noite de fortes emoções, Maria Botelho Moniz arrasa em look sensual!

Ontem às 22:26

Sónia Jesus vive "melhor aniversário de sempre", graças a este presente... de ex-concorrente de "Secret Story"!

Ontem às 16:57
Ver Mais Outros Sites