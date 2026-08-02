Da ausência do pai à adolescência problemática. Boris em pranto ao recordar passado: "Não sei como não fui preso"

Boris acabou desfeito em lágrimas ao falar publicamente sobre o seu passado. Na gala deste domingo, 2 de agosto, do Big Brother Verão, o concorrente apresentou a sua Curva da Vida e não conteve as emoções quando abordou uma fase muito dura da sua vida.

O concorrente contou que foi abandonado com o pai quando tinha apenas um ano e, poucos anos mais tarde, a mãe teve uma doença grave. "Disseram que ela ia morrer, mas graças a Deus conseguiu vencer a doença", referiu, emocionado.

A mãe trabalhava muito e, pelo facto de o pai não ser presente, atravessou uma adolescência atribulada. "A minha mãe não estava em casa para me poder controlar. Aos 14 anos, comecei a ter muito problemas com polícia, tribunais, nem sei como é que nunca fui preso. A minha cabeça era oca, eu não tinha nada, estava à deriva. Agora percebo a falta que me fez ter um pai, que nunca tive", contou, lavado em lágrimas.

"Cresci revoltado por ver a nossa vida daquela maneira. Eu não sabia o que era ir para a praia. Sempre fiquei sozinho com a minha mãe, tardes inteiras em casa a ver televisão. Mas eu não me posso queixar de nada, a minha mãe sempre me deu muito amor. Tenho a certeza que, se tivesse tido um pai, nunca tínhamos passado por nada do que passámos", acrescentou, de voz embargada.

A vida de Boris mudou quando, em 2006, conheceu a mulher, Sara, que a mãe considera "ter sido enviada por Deus" para o concorrente. "Quando a vi, era muita areia para o meu camião, mas eu imaginava que ela ia ser a minha salvação. Ela mesmo com a família contra, nunca desistiu, e aos poucos fui conquistando-os", contou.