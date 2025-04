Lavada em lágrimas, Carolina Braga recorda o seu passado: «Ouvi-o dizer que só queria que eu tirasse esta coisa de dentro de mim»

Chegou um dos momentos mais marcantes de todas as edições do Big Brother: a Curva da Vida. Hoje ficámos a saber um pouco mais da vida de Carolina Braga. O concorrente recordou episódios de violência doméstica, relacionamentos passados e até uma gravidez.

Carolina Braga partilhou a sua emocionante história de vida, deixando todos os colegas emocionados. A concorrente recordou a sua infância, entre Portugal e Brasil, marcada por eventos de violência doméstica. Carolina recordou as imagens que traumatizaram a sua infância, no qual estiveram presentes a violência, tanto verbal como física do seu pai para com a sua mãe.

Carolina Braga mencionou a sua relação com os irmãos, um mais novo e um mais velho, e não escondeu a emoção neste assunto. Carolina revelou que o seu irmão mais velho foi diagnosticado com esquizofrenia, algo que a abalou e muito.

As relações amorosas foram algo que também marcou a vida da concorrente. Carolina revelou que adquiriu traumas pelas suas relações passadas que, nas suas palavras, eram tóxicas. A concorrente assumiu que, após sofrer de violência física, apresentou queixa às autoridades. As relações foram algo que marcou muito a vida da concorrente e, recordando outra relação, Carolina Braga admitiu ter engravidado. No entanto, a gravidez nunca foi desejada pelo companheiro que a convenceu a abortar: «Ouvi-o dizer que só queria que eu tirasse esta coisa de dentro de mim»

Agora, a concorrente sente-se mais leve e admitiu que Diogo Bordin possa ser a resposta para isso. Carolina Braga assumiu que o colega representa tudo aquilo que sempre sonhou num homem, fazendo sentir-se segura.