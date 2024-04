A chocante curva da vida de Daniela Ventura! Concorrente revela passado violento abusivo

Daniela Ventura partilhou a sua intensa Curva da vida marcada por abandonos, traições e revoltas. A concorrente não aguentou as lágrimas por diversas vezes.

Nascida em Luanda, Daniela Ventura viveu no país africano até aos 16 anos com a mãe, os avós e o namorado da mãe, que tinha um filho. A concorrente do Big Brother 2024, contou que nunca conheceu o pai biológico, e frisou que o avô foi quem desempenhou esse papel. No entanto, o que Daniela guarda da sua infância é ressentimento pela avó, que não lhe contou que a mãe tinha morrido.

Quando Daniela tinha 9 anos, a sua mãe ficou doente, acabando por morrer. A avó materna de Daniela não lhe contou na altura, e a jovem faltou ao funeral da própria mãe. Garantiu ainda que o que guarda da sua infância é o rancor que tem pela avó, por não lhe ter contado que a mãe tinha partido: «O que mais me custou foi que esconderam isso de mim, eu nem sequer fui ao funeral. Acho que até hoje tenho muitos ressentimentos pela minha avó, porque eu nunca tive essa oportunidade e roubaram isso de mim».

A concorrente contou ainda que sofreu de bullying na escola por ser órfã, e ainda recorda esses dias difíceis com muita mágoa.

Daniela Ventura revelou ainda que teve de deixar Angola para trás: «Viemos todos para Portugal, porque Angola estava muito perigoso. A partir daqui eu fechei-me completamente. Comecei a beber. Era tanta raiva, o rancor de me negarem e sempre me mantive calada. Eu fiz 19 anos, e uma amiga minha disse-me: 'Tenho um amigo que é brasileiro que se quer casar. Ele vai-te dar uma boa quantia de dinheiro. Tu sabes que os teus avós estão a passar muitas dificuldades...' foi só ela dizer isso que, claro, eu aceitei e fui para Londres.

Passados dois meses só tinha duas opções: ou voltava para Portugal, eu não podia porque tinha 80€ na conta, ou ia para o quarto de outro menino. Eu fui ter com esse outro menino que disse: 'podes ficar no meu quarto, pagas metade da renda'. Fui. E, chegou uma conversa mais íntima e eu referi que era virgem e ele disse para mim 'ou tu fazes ou vais-te embora'. Chegou a um ponto que eu já não sabia se me doía mais o corpo ou se me doía a alma. Senti-me tão suja. Eu já não aguentava mais e fui falar com essa amiga, ela não acreditou e disse: 'Mas se quiseres ir embora eu empresto-te dinheiro e vais-te embora».