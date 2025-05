Érica Reis emociona-se ao partilhar a sua marcante história de vida: «Perdi completamente a relação com ele»

Chegou um dos momentos mais marcantes de todas as edições do Big Brother: a Curva da Vida. Hoje ficámos a saber um pouco mais da vida de Érica Reis. A concorrente recordou as relações familiares, como com o seu pai do qual mantém uma distância, relações amorosas passadas e a mudança de país.

Érica Reis partilhou com o país a sua emocionante história da vida. A concorrente não escondeu nada e revelou todos os pormenores que marcaram a sua pessoa. Érica mencionou o seu passado dividido entre Portugal e Estados Unidos, onde viveu quase a sua vida toda.

A concorrente não conteve as lágrimas ao falar da sua relação familiar. Érica revelou que o pai teve alguns problemas com a justiça, tendo sido preso e até deportado. A concorrente emocionou-se ao falar desse ponto, mencionando não ser fácil para uma menina ter de lidar com isso. Érica Reis ficou aos cuidados da mãe e do padrasto, contactando com o pai apenas através de chamadas ou cartas.

Érica Reis mencionou, ainda, relações passadas que a marcaram enquanto pessoa. A concorrente revelou que ambas as relações que teve nos Estados Unidos eram tóxicas e que a prejudicaram emocionalmente. No entanto, já em Portugal, conheceu uma pessoa que a fez ver as relações de outro modo. Ainda assim não durou muito, mas Érica recorda essa relação com carinho. Atualmente, voltou para um relacionamento que já tinha tido no passado afirmando, no entanto, não se entregar na totalidade.