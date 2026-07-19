Perdeu a mãe e o irmão em pouco tempo! João Ventura emociona tudo e todos: «Foi amputar-me uma parte de mim»

João Ventura abriu o coração com uma história que tocou tudo e todos. Na gala deste domingo, dia 19 de julho, o concorrente apresentou a sua curva da vida.

Ao relembrar os momentos mais marcantes pelos quais passou, as emoções estiveram à flor da pele e João Ventura não conseguiu conter as lágrimas, tal como os colegas de casa e o público em estúdio.

O concorrente revelou ter tido uma infância complicada, marcada pelo preconceito em torno da sua sexualidade ainda antes de se assumir. Já nessa altura era alvo de insultos, chamado de «maricas». Durante o discurso, João Ventura chegou mesmo a admitir: «Estavam a dizer que eu era gay sem eu saber que era.»

O concorrente recordou ainda um episódio em que não se sentiu apoiado por uma professora, que lhe exigiu: «Queria que eu mostrasse o meu órgão sexual para mostrar que era um rapaz.»

Mas é a partir daqui que João Ventura descreve a fase mais difícil da sua vida, período em que chegou a entrar num estado depressivo: «Em 2012, a minha mãe começou a ter uma espécie de ataques de pânico e a dormir mal à noite. Descobriram que a minha mãe tinha um cancro, nível 4, já estava super avançado, não havia grande coisa a fazer (…) Em outubro de 2014 a minha mãe morre.»

As perdas não ficaram por aqui. Pouco tempo depois, o concorrente perdeu também o irmão: «Estava a viver em Madrid (…) Vim cá fazer uma audição em julho de 2016. Liga-me um dos meus irmãos a dizer que o meu irmão Francisco tinha morrido. Ele era muito novo. Tinha 27 anos. (…) Perder o meu irmão foi quase amputarem uma parte de mim.», completou.