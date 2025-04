A emocionante curva da vida de Luís Gonçalves: «É uma cruz que eu carrego»

Chegou um dos momentos mais marcantes de todas as edições do Big Brother: a Curva da Vida. Hoje ficámos a saber um pouco mais da vida de Luís Gonçalves. O concorrente recordou o passado, o seu percurso profissional, a relação com a filha e a emocionante relação familiar com a mãe e o irmão.

Luís Gonçalves explicou que sempre teve uma vida tranquila e feliz na infância. No entanto, a separação dos seus pais fez com que se perdesse esse brilho. O concorrente revelou que os seus avós foram o suporte, e que tem um enorme orgulho de ser descendente dos mesmos. Luís abandonou a escola aos 20 anos porque desde cedo percebeu que queria seguir o percurso militar, não se arrependendo, em nada, da decisão que fez.

O concorrente falou, ainda, da relação que tem com a filha. Luís Gonçalves assumiu que o dia do seu nascimento foi um dos mais felizes da sua vida e que, ao vê-la, sentiu algo que não consegue explicar, um sentimento de proteção a todo o custo.

O concorrente explicou, ainda, que a sua vida passou por momentos de tensão quando a sua mãe foi diagnosticada com cancro. Luís Gonçalves, ainda que abalado com as notícias, não baixou os braços e cuidou da mãe: «Fui eu que lhe cortei o cabelinho», desvendou.. As palavras acerca da sua relação familiar não ficaram por aqui, dado que o concorrente revelou que não mantém contacto com o irmão: «É uma mágoa que tenho dentro de mim», desvendou.

Veja aqui a Curva da Vida de Luís Gonçalves e conheça toda a história:

Recorde-se que Luís Gonçalves, de 41 anos, é Personal Trainer, mas tem uma vasta experiência militar, tendo sido Ranger, Fuzileiro e GNR durante 12 anos.