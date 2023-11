Palmira Rodrigues partilha emocionante Curva da Vida: «Pedia muitas vezes que Deus me levasse…»

Palmira Rodrigues abriu o coração na Curva da Vida do Big Brother e contou a história da sua vida. Em lágrimas, começou por contar que a mãe a teve aos 17 anos. «O meu progenitor não me quis, não é uma pessoa que me interesse muito. (….) Tenho muito respeito pelo meu padrasto por me ter aceitado como filha», afirmou Palmira.

Mais tarde, Palmira sofreu de Bullying. «Chamavam-me de Palmeira, era chamada de gorda, tinha pelos nos braços, era chamada de macaca», recordou.

Em 2017, Palmira viveu um relacionamento tóxico que a marcou pela negativa. «Ele não gostava do que eu vestia, não queria que eu tivesse amizade com colegas meus, era bastante controlador, eramos muito tóxicos (…) ele empurrou-me», contou, em lágrimas.

Palmira conta ainda que se esforçou muito num emprego e chegou ao ponto de ter um burnout. «Não aguentava (…) Pedia muitas vezes que Deus me levasse. Tinha tudo e olhava para a minha vida e estava super infeliz, sentia-me num buraco sem fundo (…) Procurei ajuda, andei lá um ano até me reerguer de novo, começar outro trabalho…», contou.