Solange Tavares desaba em lágrimas ao recordar o passado: «Tenho a certeza que esta pessoa foi a pior coisa que me aconteceu na vida»

Chegou um dos momentos mais marcantes de todas as edições do Big Brother: a Curva da Vida. Hoje ficámos a saber um pouco mais da vida de Solange Tavares. A concorrente mencionou episódios de violência verbal, física e até sexual, referindo também o passado e as dificuldades de perder o pai tão cedo.

Solange Tavares foi convidada a partilhar a sua Curva da Vida, emocionando todos os que a ouviam. A concorrente recordou a sua infância estável e feliz até à morte inesperada do seu pai. O pai de Solange tinha apenas 32 anos quando faleceu vítima de um ataque cardíaco, deixando a sua mãe viúva com duas crianças para cuidar. Solange Tavares admitiu a dificuldade de crescer sem a presença paternal na sua vida, revelando episódios de bullying quando andava na escola.

A concorrente revelou detalhes acerca da sua primeira relação, mencionando episódios de violência verbal, física e sexual. Solange Tavares revelou não ser dada ao amor e esta relação pode ter tido parte da culpa nisso, não a permitindo entregar-se ao amor.

Solange Tavares, proveniente dos Açores, mudou-se para o continente, para o Porto, para seguir o curso de cabeleireira. No Porto conheceu outra pessoa que a 'acolheu' no seio familiar, fazendo com que se sentisse acarinhada. Hoje em dia, mesmo após o fim deste relacionamento, Solange Tavares considera essa família como sua própria.

Emocionada, Solange Tavares declarou-se à sua mãe, revelando que sempre foi uma 'guerreira' por ter lidado tão bem com todas as adversidades. Admitiu que nunca lhe faltou nada e, por isso, sente-se agradecida.