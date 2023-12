Não vai acreditar! Ex-concorrente do Big Brother e um dos participantes do «Dança com as Estrelas». Saiba quem

Esta terça-feira, 5 de dezembro, foram anunciados os sete concorrentes da próxima edição do «Dança com as Estrelas», conduzido por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo.

Um dos concorrentes que irá pisar o palco do «Dança com as Estrelas» é nada mais nada menos que Bernardo Sousa, vencedor do «Big Brother Famosos 2»!

O piloto aceitou o desafio de pertencer ao leque de concorrentes do grande regresso do programa! Agora a verdadeira questão que se coloca é, será que Bernardo Sousa sabe dançar?

Recordamos que Bernardo Sousa e a namorada Bruna Gomes, atual comentadora do «Big Brother 2023», apaixonaram-se no «Big Brother» e desde então têm sido um dos casais que mais dá que falar.

Bernardo Sousa parece estar preparado para o desafio, e você?

Fique atento às próximas revelações do grande regresso do «Dança com as Estrelas».