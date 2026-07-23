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Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

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Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente - Big Brother
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Daniel Gregório vive uma nova fase na vida pessoal. Meses após o fim da relação com Liliana Filipa, o ex-concorrente da Casa dos Segredos terá iniciado um romance com uma jovem portuguesa que soma milhares de seguidores nas redes sociais.

Daniel Gregório parece estar novamente feliz no amor. Cerca de oito meses depois de ter terminado a relação com Liliana Filipa, com quem tem dois filhos, Ariel e Santi, o ex-concorrente da Casa dos Segredos 5 terá encontrado uma nova companheira.

A novidade foi revelada por Léo Caeiro, que adiantou que o influenciador está apaixonado por Carolina Berardinelli. Durante o comentário, destacou ainda que a jovem é portuguesa e elogiou a sua beleza.

Nas redes sociais, Carolina Berardinelli também não passa despercebida. A jovem reúne mais de oito mil seguidores no Instagram, onde partilha vários registos do seu dia a dia, viagens e momentos pessoais.

Percorra a galeria e conheça melhor a nova paixão de Daniel Gregório

A separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia, alegadamente, a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado. 

Veja também:

Temas: Daniel Gregório Carolina Berardinelli Liliana Filipa

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