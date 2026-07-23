Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Daniel Gregório parece estar novamente feliz no amor. Cerca de oito meses depois de ter terminado a relação com Liliana Filipa, com quem tem dois filhos, Ariel e Santi, o ex-concorrente da Casa dos Segredos 5 terá encontrado uma nova companheira.

A novidade foi revelada por Léo Caeiro, que adiantou que o influenciador está apaixonado por Carolina Berardinelli. Durante o comentário, destacou ainda que a jovem é portuguesa e elogiou a sua beleza.

Nas redes sociais, Carolina Berardinelli também não passa despercebida. A jovem reúne mais de oito mil seguidores no Instagram, onde partilha vários registos do seu dia a dia, viagens e momentos pessoais.

Percorra a galeria e conheça melhor a nova paixão de Daniel Gregório

A separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia, alegadamente, a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado.

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