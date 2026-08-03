De férias e muito bem acompanhado, Daniel Gregório mostra detalhes do seu primeiro verão sem Liliana Filipa

Daniel Gregório rumou ao Algarve para desfrutar de uns dias de férias e tem partilhado alguns momentos de lazer nas redes sociais. Numa das imagens mais recentes, o empresário surge descontraído numa piscina, rodeado de um grupo de amigos, num ambiente de diversão e convívio.

Na fotografia, é possível ver Daniel a relaxar num insuflável, enquanto o restante grupo aproveita o dia de sol entre mergulhos e conversas. O cenário revela uma verdadeira escapadinha de verão, marcada pelo ambiente descontraído e pela boa disposição.

Estas férias acontecem numa fase em que Daniel Gregório tem voltado a ser notícia devido à sua vida amorosa. Depois do fim da relação com Liliana Filipa, o empresário tem sido associado a uma nova companheira, Carolina Berardinelli, com quem tem sido visto em vários momentos durante este verão.

Enquanto aproveita o descanso no sul do país, Daniel continua a partilhar apenas alguns registos das suas férias, optando por manter a discrição relativamente à sua vida privada.