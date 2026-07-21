Daniel Guerreiro faz revelação chocante sobre a relação com Soraia Moreira: «Não é a minha primeira opção»

Há vários meses que Soraia Moreira se encontra a viver no Reino Unido, uma mudança que obrigou o casal a adaptar-se a uma relação à distância. Apesar disso, Daniel Guerreiro admite que a hipótese de também se mudar para o estrangeiro já esteve em cima da mesa.

Em conversa com a SELFIE, o ex-concorrente do Big Brother explicou que essa possibilidade foi discutida entre ambos, mas confessou que Inglaterra está longe de ser o destino que mais o entusiasma.

«Não é que nunca tenhamos ponderado, mas Inglaterra não é um país de escolha mútua, mais por mim. Não é por questões de oportunidades de emprego, até porque com o online conseguiria trabalhar em qualquer lado. Mas não me revejo na cultura, nem no clima», começou por revelar.

Embora não descarte totalmente essa mudança, Daniel garante que apenas avançaria se fosse mesmo necessário:«Se tivesse de ser, seria, mas não é, de facto, a primeira opção», concluiu. Para já, o casal continua a gerir a relação entre dois países, enquanto avalia o que fará no futuro.