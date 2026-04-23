Afastado da noiva, ex-concorrente está prestes a alcançar uma conquista inédita

Daniel Guerreiro tem motivos de sobra para sorrir. O ex-concorrente do Big Brother 2020, que está noivo de Soraia Moreira, vive um momento de plena realização a nível pessoal e profissional. Em entrevista à SELFIE, revelou que está a dias de concluir a licenciatura em Psicologia.

«A faculdade, felizmente, está a correr muitíssimo bem. Após este semestre serei oficialmente licenciado», afirmou Daniel.

O ex-concorrente do reality show da TVI não tenciona parar na licenciatura e já tem o futuro traçado: «Depois, é dar continuidade com o Mestrado. Passaram-se três anos e outros três virão».