Daniel Guerreiro e Soraia Moreira vivem experiência perturbadora no Japão: «Isto destruiu-me»

Daniel Guerreiro e Soraia Moreira estão de férias no Japão e estiveram em Hiroshima, cidade que sofreu um devastador ataque nuclear em 1945. Os dois visitaram o Memorial da Paz e ficaram impressionados.
«Peço, desde já, desculpa pela minha voz, mas isto destruiu-me», escreveram, na legenda de um vídeo que partilharam nas redes sociais.
«As imagens que se seguem podem ser perturbadoras, contudo, também acho importante relembrar o quão horrível a natureza humana pode ser, quando o poder reside nas mãos de gente sem escrúpulos, que tantas vezes se autointitulam como salvadores», pode ler-se ainda.
Veja as imagens em questão: