Daniel Guerreiro e Soraia Moreira vivem experiência perturbadora no Japão: «Isto destruiu-me»

«Big Brother 2020»: Soraia Moreira aparece vestida de noiva, ao lado de Daniel Guerreiro! Saiba tudo aqui

Soraia Moreira sobre o noivo: «Acho que toda a gente deveria saber a verdade»

Soraia Moreira e Daniel Guerreiro vestem-se a rigor para o casamento de Andreia Filipe! Veja os looks

Daniel Guerreiro e Soraia Moreira estão de férias no Japão e estiveram em Hiroshima, cidade que sofreu um devastador ataque nuclear em 1945. Os dois visitaram o Memorial da Paz e ficaram impressionados.

«Peço, desde já, desculpa pela minha voz, mas isto destruiu-me», escreveram, na legenda de um vídeo que partilharam nas redes sociais.

«As imagens que se seguem podem ser perturbadoras, contudo, também acho importante relembrar o quão horrível a natureza humana pode ser, quando o poder reside nas mãos de gente sem escrúpulos, que tantas vezes se autointitulam como salvadores», pode ler-se ainda.

Veja as imagens em questão: