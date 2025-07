Daniel Guerreiro, noivo de Soraia Moreira, apanhado aos beijos com outra? Saiba tudo

Daniel Guerreiro, noivo de Soraia Moreira - vencedora do Big Brother 2020 - foi confrontado com uma afirmação de uma seguidora, que diz tê-lo visto «aos beijos com outra rapariga» em Lisboa. O comentário foi feito numa publicação de Soraia, que com humor mencionou Daniel para que ele se explicasse.

O ex-concorrente da mesma edição não tardou em responder: «Minha senhora, se me viu passar nas Amoreiras, o que é normal, lhe garanto que não estou com cabeça para andar aos beijos com ninguém».

«Estou demasiado ocupado a elevar os meus níveis de stress e ansiedade à medida que me passo com a falta de civismo e incumprimento das regras do código de estrada de pessoas que acham que podem ir pela faixa da esquerda (que é para virar à esquerda!) e depois cortarem-me lá à frente», continuou.

Daniel Guerreiro rematou ainda: «Todos os meus esforços estão direcionados para esse fim. Para garantir que, comigo, ninguém passa à frente, seus animais selvagens».