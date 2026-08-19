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A duas semanas do casamento, Iury Mellany faz confissão a Daniel Monteiro: «Vais descobrir agora

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A duas semanas do casamento, Iury Mellany faz confissão a Daniel Monteiro: «Vais descobrir agora - Big Brother
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Iury Mellany e Daniel Monteiro estiveram no “Dois às 10” e revelou alguns detalhes do casamento, marcado para 5 de setembro, desde o segredo em torno do vestido de noiva até à lua de mel em Zanzibar.

Iury Mellany e Daniel Monteiro estão prestes a dar o próximo passo na relação. Depois de se apaixonarem no “Big Brother 2020”, o casal está junto há seis anos e já tem data marcada para o casamento.

Os dois estiveram esta quarta-feira, 19 de agosto, no “Dois às 10”, onde conversaram com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a relação e os preparativos para o grande dia. A cerimónia está marcada para 5 de setembro e a lua de mel será passada em Zanzibar.

O casal não vai casar pela igreja, uma vez que Iury Mellany é evangélica e Daniel Monteiro é católico.

Daniel Monteiro ainda não viu o vestido de noiva

Durante a conversa, Iury Mellany revelou que está a tentar manter o vestido de noiva em segredo até ao dia do casamento. A ex-concorrente do “Big Brother” contou, inclusivamente, uma estratégia que utilizou para tentar perceber se o companheiro tinha alguma ideia sobre o modelo escolhido.

«Tu não sabes [qual é]. Uma vez, vou contar, vais descobrir agora. Também não fazes ideia, não faz mal, não há problema», começou por dizer.

Iury explicou depois que chegou a enviar duas fotografias de vestidos a Daniel, mas apagou-as pouco depois:

«Mandei duas fotos para ele e perguntei: “Mãe, gostas destes?”. E depois esperei que ele visse – não deveria era de estar a contar – e apaguei: “Meu Deus, Daniel, tu viste?”. E ele: “Não, não vi”. Mas eu sei que ele viu».

A noiva garante, por isso, que tem feito tudo para que Daniel não consiga descobrir como será o vestido escolhido para o casamento.

«Perceberam o truque? Este tempo todo achou que era aquele género de vestido. Por isso eu já lhe dei várias voltas que é para ele não saber mesmo como é que é».

«Eu sou uma chorona»

Com o casamento cada vez mais próximo, Cristina Ferreira quis saber se Iury Mellany acredita que vai emocionar-se durante a cerimónia.

A resposta foi imediata: «De certeza. Eu sou uma chorona, choro por tudo. Ele às vezes tem medo que as pessoas achem que ele me faz violência doméstica».

Daniel Monteiro confirmou que a companheira é extremamente emotiva e contou alguns episódios caricatos vividos ao lado de Iury.

«Ela basta ver um vídeo, vamos no carro, em viagem, ela está a ver um vídeo e começa a chorar», revelou.

Iury reforçou: «Mas eu choro baba e ranho, a soluçar. É o meu ponto fraco».

Daniel já chegou a preocupar-se com o que os outros pensavam

O casal recordou ainda uma situação passada em Lisboa que ilustra bem a intensidade das emoções de Iury.

«Nós estávamos parados no semáforo, no centro de Lisboa, e ela a chorar baba a ranho. Mas a chorar mesmo a sério», contou Daniel.

Segundo Iury, a situação chamou a atenção de outra pessoa que estava num carro próximo. «Parou um carro» e «baixou o vidro», contou a ex-concorrente.

Daniel acrescentou que a pessoa ficou a olhar para ele «com uma cara».

Foi então que Iury explicou, entre risos, o motivo das lágrimas: «E ele: “Não fui eu que lhe bati, é um vídeo de um cão”. Quando vejo um filme e estou a chorar em casa, ele vai para a janela fumar que é para, se os vizinhos passarem, não acharem que ele me está a bater».

Depois de seis anos de relação, Iury Mellany e Daniel Monteiro preparam-se agora para trocar alianças e começar uma nova etapa juntos, com o casamento marcado para 5 de setembro.

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Temas: Daniel Monteiro Iury Mellany

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