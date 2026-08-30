Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»
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O verão, que seria sinónimo de dias tranquilos e momentos felizes, tem sido tudo menos isso para Margarida Castro e Daniel Panelo. O casal atravessa uma fase mais complicada, marcada por vários contratempos que têm surgido nas últimas semanas.
Através de uma série de vídeos publicados no Instagram, Margarida Castro revelou que os últimos meses têm sido particularmente atribulados para o casal. Apesar de reconhecer que os problemas fazem parte da vida de qualquer pessoa, a jovem admite que a sucessão de acontecimentos acabou por tornar este verão especialmente difícil.
«Todos temos problemas e há problemas constantemente. Mas o problema é que, desde começou o verão, ou pelo menos o bom tempo, eu e o Daniel temos problemas atrás de problemas», desabafou.
Recorde-se de como começou a história de amor do casal
Um dos episódios que mais transtornos causou ao casal envolveu Daniel Panelo. O carro do namorado de Margarida Castro acabou por ser atingido por um camião, num acidente que ganhou contornos ainda mais complicados devido à fuga do responsável.
«O carro do Daniel foi abalroado por um camião. Também foi uma situação super chata e que demorou imenso tempo a ser resolvida, porque quem causou o acidente fugiu», explicou a antiga moradora da casa mais vigiada do País.
Apesar de a situação ainda não estar totalmente encerrada, há pelo menos uma boa notícia: o automóvel já foi reparado. «Honestamente, essa parte de a pessoa ter fugido ainda está a ser resolvida, mas temos o carro e está arranjado», esclareceu.
Este foi apenas um dos vários contratempos que Margarida Castro e Daniel Panelo têm enfrentado durante os últimos tempos. A ex-concorrente acabou por revelar que existem ainda outras situações a preocupar o casal.
Veja o vídeo partilhado por Margarida Castro e descubra todos os problemas que têm marcado esta fase da vida do casal.