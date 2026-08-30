Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

Através de uma série de vídeos publicados no Instagram, Margarida Castro revelou que os últimos meses têm sido particularmente atribulados para o casal. Apesar de reconhecer que os problemas fazem parte da vida de qualquer pessoa, a jovem admite que a sucessão de acontecimentos acabou por tornar este verão especialmente difícil.

«Todos temos problemas e há problemas constantemente. Mas o problema é que, desde começou o verão, ou pelo menos o bom tempo, eu e o Daniel temos problemas atrás de problemas», desabafou.

Recorde-se de como começou a história de amor do casal

Um dos episódios que mais transtornos causou ao casal envolveu Daniel Panelo. O carro do namorado de Margarida Castro acabou por ser atingido por um camião, num acidente que ganhou contornos ainda mais complicados devido à fuga do responsável.

«O carro do Daniel foi abalroado por um camião. Também foi uma situação super chata e que demorou imenso tempo a ser resolvida, porque quem causou o acidente fugiu», explicou a antiga moradora da casa mais vigiada do País.

Apesar de a situação ainda não estar totalmente encerrada, há pelo menos uma boa notícia: o automóvel já foi reparado. «Honestamente, essa parte de a pessoa ter fugido ainda está a ser resolvida, mas temos o carro e está arranjado», esclareceu.

Este foi apenas um dos vários contratempos que Margarida Castro e Daniel Panelo têm enfrentado durante os últimos tempos. A ex-concorrente acabou por revelar que existem ainda outras situações a preocupar o casal.