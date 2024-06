Margarida Castro acompanha Daniel Pereira (Panelo) à TVI: «Não podemos dizer?» Saiba tudo!

Alerta bomba! Veja aqui as fotografias mais ousadas da concorrente Margarida Castro

Daniel Pereira foi o último concorrente expulso do Big Brother e esteve presente esta sexta-feira, 7 de junho, no Extra, conduzido por Marta Cardoso.

Durante o programa, António Bravo recordou um episódio que aconteceu na casa que envolvia Margarida Castro e apontou para os bastidores.

Gonçalo Quinaz brincou: «A Margarida está a ver-nos lá em casa… um beijinho».

«Não podemos dizer que a Margarida está aqui? Era segredo?», reagiu Marta Cardoso.

A apresentadora acabou por confirmar que Margarida Castro acompanhou Daniel Pereira ao programa: «Qual é o problema da Margarida estar aqui? A Margarida veio visitar-nos, veio acompanhar o amigo Daniel. Qual é o programa?», questionou.

Recorde-se que no «Goucha» Daniel Pereira confirmou que a relação com Marlene, a namorada que deixou cá fora quando entrou no programa, chegou ao fim. «Não estava mesmo à espera (...) «As coisas acabaram», revelou.

Panelo revelou ainda como descobriu tudo e como foram os primeiros momentos logo após sair da casa do Big Brother. Veja tudo aqui:

Manuel Luís Goucha ainda questionou Daniel: «Apaixonou-se por alguém na casa?» Veja qual foi a resposta:

Veja aqui a conversa completa de Manuel Luís Goucha com Daniel Pereira: