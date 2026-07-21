Acima dos 100 mil euros. Ex-concorrente de realtiy shows exibe Porsche de luxo

Daniela Santo voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente de reality shows da TVI partilhou uma série de fotografias onde surge em poses ousadas junto de um Porsche Panamera, um dos modelos de luxo mais emblemáticos da marca alemã.

Nas imagens, Daniela Santo aparece com um conjunto acetinado em tom laranja e sandálias de salto alto, posando de forma descontraída sobre o capô do automóvel e dentro do mesmo.

Além da boa forma física da ex-concorrente, também o carro acabou por despertar curiosidade. O Porsche Panamera é um modelo de elevada gama que combina luxo, conforto e prestações desportivas, sendo um dos automóveis mais exclusivos da fabricante alemã. Dependendo da versão e do equipamento, o preço de um exemplar novo pode ultrapassar os 120 mil euros, existindo variantes que atingem valores bastante superiores.

A publicação não tardou a receber centenas de reações, com muitos fãs a encherem a caixa de comentários de elogios ao visual de Daniela Santo e ao cenário escolhido para a sessão fotográfica.

Desde a sua passagem pelos reality shows da TVI, Daniela Santo continua a manter uma forte presença nas redes sociais, onde partilha frequentemente trabalhos, viagens e momentos do quotidiano. As suas publicações costumam gerar grande interação e mostram a aposta contínua na área da imagem e da moda.

Desta vez, voltou a provar que sabe como captar atenções. Entre um visual elegante, poses arrojadas e um Porsche Panamera de luxo como pano de fundo, Daniela Santo voltou a conquistar os seguidores e a dar que falar nas redes sociais.