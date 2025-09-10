Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Daniela Santos voltou a dar que falar, desta vez pelos motivos mais positivos. Na passada terça-feira, 9 de setembro, a bailarina partilhou nas redes sociais um vídeo especial, anunciando a abertura da sua nova escola de dança, um projeto que já vinha a preparar há algum tempo e que promete marcar a sua carreira.

No vídeo, Daniela revela detalhes do espaço e da sua visão para a escola, que será inaugurada brevemente em Marvila, no Vale Formoso de Cima. Na legenda, a ex-concorrente escreveu: «Todos vão conseguir chegar à DS DANCE ✨ BREVEMENTE - Marvila - Vale Formoso de Cima 💃🏽», transmitindo entusiasmo e otimismo pelo novo desafio.

A reação dos fãs não se fez esperar, com centenas de comentários de apoio e encorajamento. Entre eles, destacam-se mensagens de outros ex-concorrentes de reality shows: Kina escreveu «Parabéns minha linda 👏👏👏👏👏👏👏👏» e Nuno Brito comentou entusiasticamente: «Let’s gooooooooo🔥🔥🔥🔥🔥».