Daniela Santos mostra corpo no pós-operatório: “Não queria resultados falsos”

Daniela Santos, que conquistou o público com a sua participação no “Secret Story - Desafio Final”, voltou a dar que falar nas redes sociais. Através de uma publicação no Instagram, a ex-concorrente partilhou uma fotografia reveladora do seu corpo, dias após se ter submetido a uma cirurgia estética.

“Seis dias pós-operatório”, começou por escrever na legenda da imagem, onde surge visivelmente inchada, mas confiante. “Inchada ainda, mas com o meu umbigo e a minha parede abdominal. Só não queria resultados falsos”, desabafou, num registo sincero e emocional que conquistou de imediato os fãs.

Há cerca de uma semana, Daniela decidiu avançar para um conjunto de intervenções cirúrgicas com o objetivo de recuperar a forma física e corrigir alguns aspetos resultantes da maternidade. “Fiz mini abdominoplastia (aproveitei a cicatriz da cesariana) para a correção da diástase e da hérnia e ainda lipoaspiração na barriga e flancos com lipofilling dos glúteos (ou seja, a gordura que tinha foi transportada para outro lado)”, explicou, com toda a franqueza.

Sem filtros ou disfarces, Daniela admitiu: “Não vos vou dizer que esta recuperação é fácil. Não é. Mas tudo na vida implica esforços e sacrifícios.” A coragem com que assume as dores do processo e o orgulho nos resultados reais despertaram uma onda de apoio e identificação nas redes sociais.

A fotografia publicada é mais do que um registo estético: é um testemunho de superação, autoestima e verdade. Daniela Santos mostra-se sem artifícios, numa fase ainda de recuperação, e reforça a importância de aceitar cada etapa do processo com honestidade.

Veja agora a imagem partilhada por Daniela Santos.