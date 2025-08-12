Ao Minuto

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar» - Big Brother

Daniela Santos partilhou uma sentida mensagem onde não deixou nada por dizer.

Horas depois de marcar presença no programa Dois às 10, da TVI, onde falou pela primeira vez sobre a sua desistência do Big Brother Verão e sobre a relação com Afonso Leitão, Daniela Santos partilhou uma longa mensagem com os fãs

«Fica sempre a sensação de que ficam coisas por dizer. Mas falei com o coração como sempre e sobretudo com o cuidado pelos outros que gostava que tivessem comigo», começou por escrever.

A ex-concorrente do reality show referiu que o público já conheceu «praticamente todas as facetas» da sua personalidade, reconhecendo que a sua forma intensa e «demasiado expressiva» pode, por vezes, transmitir uma imagem errada. «Eu não sou obsessiva com ninguém, por isso quem me conhece defende-me, eu amo é demais as pessoas da minha vida e talvez por isso, mesmo com o meu mau feitio, me queiram manter nas suas vidas.»

Daniela explicou que procura não transformar relações que tiveram bons momentos em sentimentos negativos, referindo-se à forma conturbada como terminou a sua relação com Afonso Leitão. «Nunca o fiz», disse. A ex-participante também quis sublinhar que a sua condição de mãe não lhe retira o direito de viver novas histórias de amor. «Queria sim, e isto foi a única coisa que me incomodou de tudo o que li e vi, que percebessem que posso ser mãe e ter 33 anos mas que não perdi por isso o direito de me apaixonar por alguém. Que qualquer mulher pode amar de novo, ser feliz, fazer o que entender, tenha 30, 40 ou 50 anos, 1 ou 10 filhos.»

«Não sejam maus, a vida é mais bonita se formos solidários uns com os outros», apelou ainda.

«O meu erro foi acreditar em pessoas recentes na minha vida», atira Daniela Santos

Na mesma publicação, Daniela Santos assumiu erros cometidos dentro do jogo. «O primeiro foi acreditar novamente em pessoas recentes na minha vida, o 2 foi, por querer proteger quem (meu me) estava a ver em casa, andar a escolher palavras bonitas para dizer o simples, dando abertura para outras narrativas dentro da minha que era a vida real, e o 3 foi, por desespero de ser ouvida, dizer 100 vezes as mesmas coisas e isso tornar-se cansativo, tanto lá dentro como cá fora, e dar abertura para mil e um julgamentos.»

Apesar de considerar que a entrada no programa, depois de meses seguidos em televisão, não foi a decisão mais inteligente, garante não se arrepender: «Aprendi muito. Muito menos me arrependo de ter desistido, escolhi o respeito por mim e pelos meus. Escolhi o aniversário do meu filho e a minha vida bonita.»

Daniela terminou a mensagem dizendo sentir-se «aliviada, tranquila e acima de tudo de consciência tranquila», reforçando a crença de que «o bem vence sempre» e que «vencer não se resume a ganhar um programa de televisão». 

